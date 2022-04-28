Юные знатоки Корана

Около сотни юных жителей Северо-Казахстанской области приняли участие в конкурсе чтецов Корана.

Состязались чтецы в центральной областной мечети «Кызыл­жар». Поддержать их пришли представители взрослого поколения. Бабушки и дедушки подбадривали детей, которые, как на школьных экзаменах, вытягивали билеты, а затем наизусть читали суры из священной книги мусульман.

Так, Динмухаммед Альжанов читал выразительно и без запинок. Любовь к исламу ему привил дедушка. Вместе они ходили в мечеть, вместе изучали Коран.

Главный приз состязания – поездка в Мекку, священный для всех мусульман город. Победителем признана семилетняя Муксина Зулфукарова. В Мекку она отправит своего отца.