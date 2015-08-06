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Юным звездам – в подарок песни
Бектур КАДЫРОВ
В столичном Дворце школьников им. М. Утемисова выбирали лучшего вокалиста Астаны в возрасте от 8 до 13 лет. Этот проект вызвал огромный интерес среди детей и их родителей, и претендентов на путевку в финал было несчетно, благо у детей сейчас каникулы. Конкурс проходит под эгидой фонда Алии Назарбаевой "Жандану әлемі".

Как и в других регионах, одаренных юных певцов отбирали звездные наставники – известные казахстанские артисты и команда профессиональных продюсеров. В Астане в состав жюри вошли молодые, но уже именитые, а главное – хорошо знакомые конкурсантам вокалисты – Кайрат Баекенов, Маржан Арапбаева и Гульсим Мырзабекова, лауреаты многих песенных состязаний.

Предварительный отбор был необычайно многолюдным. Ограничений в выборе песен и языке их исполнения, а также в наличии или отсутствии специального образования в Bala Turkvizyon-Казахстан нет ни малейших. Пели дети на итальянском, английском, русском и обязательно на казахском языках. Пели от души, как могут петь только дети. И как же сложно было отобрать среди них лучших, разве что уже неумелых приходилось с сожалением отсеивать – а таких нашлось немного…

Победитель был определен в результате непростых решений. Жюри и слушателей покорила 13-летняя Дильнура Биржанова – девочка с потрясающими вокальными данными. Полуфиналистка – из дружной многодетной семьи: у нее три сестренки и братишка. Роза Биржанова, ее мать, говорит, что дочь запела в… три месяца: когда ее отец заиграл на гитаре, малышка начала по-своему подпевать. Сейчас Дильнура занимается вокалом и играет на фортепиано, а еще очень много читает. Среди ее кумиров – Роза Рымбаева, Лара Фабиан, Ани Лорак…

Девочка мечтает стать известной актрисой и певицей. Но это, возможно, в будущем. Теперь же ее ждет "Звездный дом" в Алматы, где она продолжит свою подготовку к финалу национального конкурса, который пройдет 16–17 сентября в Астане и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Хабар". Вместе с другими победителями из регионов Дильнура будет учиться сценическому мастерству у профессионалов музыки, хореографии и режиссуры, также мастер-классы для ребят проведут мэтры казахстанского музыкального искусства, а композиторы напишут каждому ребенку песню с текстом на казахском языке. Лучший же из лучших будет удостоен права представить Казахстан в Гранд-финале Международного детского конкурса Bala Turkvizyon.

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