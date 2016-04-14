Юный Амир Махмет установил мировой рекорд на удержание планки
Спорт
Ерзат Сергазин
В столице РК состоялось знаменательное событие в спортивной и общественной жизни Казахстана. 14 апреля 2016 года войдет в историю как дата установления мирового рекорда по удержанию планки талантливым и целеустремленным Амиром Махметом, передает Kazpravda.kz.
Поддержать юное дарование прибыли почетные гости в лице олимпийских чемпионов Валерия Тихоненко и Юрия Мельниченко, всемирно известного рекордсмена Марата Жыланбаева (семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса), а также множество других известных личностей. Во время выступления Амира зрителям продемонстрировали о нем фильм, в котором было подробно рассказано об этом выдающемся мальчике – в своем роде вундеркинде, его становлении и увлечении спортом. Как выяснилось, Амир Махмет не только устанавливает уникальные достижения в спорте, но и является отличником в учебе.
Ведущий мероприятия пригласил желающих продемонстрировать свои навыки в выполнении удержания планки, на что вызвались пятеро молодых парней. Для неподготовленного человека продержаться даже 3 минуты в таком положении является сложной задачей, что и было доказано на примере вызвавшихся добровольцев.
"Это действительно очень сложно, надо тщательно тренироваться, чтобы как Амир продержаться такое продолжительное время", – отметил занявший первое место в этом конкурсе Нурлыбек.
Сам же Амир Махмет после того, как все стали свидетелями мирового рекорда в его исполнении, признался, что для него это стало не таким уж и сложным заданием.
"Установить рекорд было не очень трудно, ведь я основательно готовился, тренировался. Безусловно, в определенной степени было нелегко, поскольку выступать перед большой публикой – задача не из простых. Очень рад, что мне удалось установить данный рекорд. Не буду останавливаться на достигнутом, постараюсь с каждым разом совершенствоваться и достигать побед на мировой арене во имя нашей Родины", – говорит юный рекордсмен.
Трехкратный рекордсмен Казахстанской книги рекордов КИнЭС сообщил, что в будущем хотел бы стать похожим на великого палуана Кажимукана Мунайтпасова и прославлять свою страну на мировой арене.
Также Амир признался, что раньше ему не доводилось совершать упражнение на удержание планки более одного часа, на тренировках, по его словам, ему удавалось зафиксировать время в 59 минут 52 секунды. Теперь юный рекордсмен мечтает преодолеть отметку в 1 000 отжиманий.
"Я надеюсь, что Амир вырастет достойным гражданином нашей родины и будет спортсменом с мировым именем. То, что требуется от отца, я сделаю, всегда буду рядом, поддержу его во всех начинаниях", – сказал папа мальчика Ануар Махметов.
В свою очередь дядя Амира Махмета Айдар Махметов, являющийся чемпионом мира, Европы и Азии по карате, ММА и джиу-джитсу, рассказал интернет-порталу Kazpravda.kz, что в скором времени семья Амира подаст заявку на включение юного дарования в Книгу рекордов Гиннесса.
"Сегодня случилось очень знаковое событие для всего Казахстана: не часто бывает, что 9-летний мальчик бьет мировые рекорды и претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Мы обращались к специалистам, а также просмотрели подробно в Интернете и не нашли никакой информации, что в этой возрастной категории ребята столь продолжительное время выполняют удержание планки. В самое ближайшее время мы подадим заявку на включение Амира Махмета в Книгу рекордов Гиннесса", – сказал директор департамента по внешним и внутренним коммуникациям АО "Самрук-Казына" Айдар Махметов.
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