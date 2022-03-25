Юный полицейский, предупреждавший водителей о закрытии трассы, умилил казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У 5-летнего мальчика из Карагандинской области есть мечта – стать полицейским.

23 марта в социальной сети Instagram вышел видеоролик, в котором несовершеннолетний мальчик, одетый в детскую полицейскую форму, стоя на обочине дороги, регулирует дорожное движение на одной из улиц села Аксу Аюлы Шетского района.

Полицейские установили юного автоинспектора. Им оказался ученик нулевого класса 5-летний Багдаулет Агзамов.

Отец мальчика рассказал, что Багдаулету было три годика, когда у него появилась мечта стать полицейским, хотя родители ребенка являются предпринимателями и не имеют отношение к правоохранительным органам.

Мальчик немного приблизился к своей мечте, когда папа 23 марта приобрел для сына детскую форму полицейского. Багдаулет сразу одел ее и вышел на улицу. Пока глава семейства находился в магазине, мальчик узнал, что из-за непогоды перекрыты все трассы. Ребенок встал на обочину и предупреждал о начавшемся буране проезжающих мимо водителей автомобилей.



Сотрудники полиции не оставили без внимания добровольного помощника. Семью Агзамовых посетил начальник ОП Шетского района ДП Карагандинской области Мадияр Менисов. Он пригласил Багдаулета на экскурсию: мальчика на служебной автомашине привезли к патрульным, несших службу на дороге Алматы – Екатеринбург, затем ему показали сам отдел полиции. Здесь ребенку вручили памятные подарки.

"Только удачи и успехов в дальнейшем! И, конечно, пусть осуществится твоя мечта стать полицейским", – пожелал Багдаулету начальник ОП Шетского района.



