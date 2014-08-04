Юный казахстанский дзюдоист стал победителем Кубка Европы

"Триумфатором берлинского форума стал Жаксыбек Женисбек, в финальной схватке одолевший голландца Маттейса ван Хартена. То, что удалось сделать Жаксыбеку, не покорилось Мейрлану Баймаханбетову. Решающий поединок за золото был проигран Даниэлю Бен Давиду из Израиля. Как итог - серебро", - сообщает пресс-служба Федерации дзюдо РК.

Кубок Европы. 55 кг. Итоговое положение:

1. Жаксыбек Женисбек (Казахстан)

2. Маттейс ван Хартен (Голландия)

3. Торнике Наглиашвили (Грузия), Камал Фикри (Франция)

Кубок Европы. 60 кг. Итоговое положение:

1. Даниэль Бен Давид (Израиль)

2. Мейрлан Баймаханбетов (Казахстан)

3. Сахават Гаджиев (Россия), Витор Уго Карвальо (Бразилия)