​Юный мастер поварского дела

Алмазу Инкербаеву всего 18 лет, а он уже имеет три года трудового стажа. Паренек пришел в 15-летнем возрасте на практику в один из ресторанов Алматы и, пройдя «курс молодого бойца», твердо решил идти по этой стезе. Хотя вспоминает, что первые уроки поварского дела ему преподавала мама, которой десятилетним помогал чистить картошку.
«Я уже давно не чищу картошку», – с гордостью признается он. И можно понять, что Алмаз давно вырос из статуса подмастерья. Начинал с простейших блюд, а сегодня юноша профессионально готовит блюда европейской, русской и корейской кухни.
– Приготовление пищи сродни искусству, – делится он. – Как художник вкладывает душу в создание картины, так и повар вкладывает частицу своей души, вдохновения в будущее блюдо, и даже настроение может отразиться на его вкусе. Иногда мне кажется, что это некое таинство. Конечно, я еще молод, и мне надо многому учиться, но я люблю свое дело и каждое утро с удовольствием иду на работу. Кстати, нисколько не пожалел, что выбрал этот колледж по совету своих друзей и знакомых.
По мнению повара ресторана Khama Park, эксперта Серика Адильханова, уровень конкурсантов нынешнего года значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Судейство было абсолютно объективным, поскольку члены жюри не знали фамилий участников и какое учебное заведение они представляют. Они оперировали только их порядковыми номерами согласно жеребьевке. За основу конкурса была взята программа, соответствующая мировым стандартам. Так что победа Алмаза дорогого стоит.
– Возрождается былая слава Человека труда, – говорит президент Ассоциации колледжей Алматы Жантлеу Азисханов. – В какой-то момент везде требовались продавцы-консультанты, менеджеры. А представители таких профессий, как слесари, токари, строители, энергетики, повара, без которых трудно представить жизнь не только большого города, но и государства, оставались в тени.
Он убежден, что для обслуживания современной инфраструктуры городов необходимы знания и высокая квалификация. Поэтому люди с рабочей специальностью – не просто рабочие, они специалисты. И очень хорошо, что государство ставит во главу профессионального образования приобретение молодыми людьми рабочей профессии.
– Мы должны больше говорить о них, об их успехах в труде, не случайно они сегодня – самые востребованные на рынке труда, – убежден ветеран отрасли. – Ни один офис не проживет без сантехника, электрика, сетевого администратора. То есть все сервисное обслуживание держится на специалистах, которые вышли из стен колледжей, где дают профессионально-техническое образование. Поэтому надо активно пропагандировать предложение Главы государства о предоставлении бесплатного образования во всех колледжах, тем самым возвышая Человека труда.