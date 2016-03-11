​Юный мастер поварского дела

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Алмазу Инкербаеву всего 18 лет, а он уже имеет три года трудового стажа. Паренек пришел в 15-летнем возрасте на практику в один из ресторанов Алматы и, пройдя «курс молодого бойца», твердо решил идти по этой стезе. Хотя вспоминает, что первые уроки поварского дела ему преподавала мама, которой десятилетним помогал чис­тить картошку.

«Я уже давно не чищу картошку», – с гордостью признается он. И можно понять, что Алмаз давно вырос из статуса подмастерья. Начинал с прос­тейших блюд, а сегодня юноша профессионально готовит блюда европейской, русской и корейской кухни.

– Приготовление пищи сродни искусству, – делится он. – Как художник вкладывает душу в создание картины, так и повар вкладывает частицу своей души, вдохновения в будущее блюдо, и даже настрое­ние может отразиться на его вкусе. Иногда мне кажется, что это некое таинство. Конечно, я еще молод, и мне надо многому учиться, но я люблю свое дело и каждое утро с удовольствием иду на работу. Кстати, нисколько не пожалел, что выбрал этот колледж по совету своих друзей и знакомых.

По мнению повара ресторана Khama Park, эксперта Серика Адильханова, уровень конкурсантов нынешнего года значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Судейство было абсолютно объективным, поскольку члены жюри не знали фамилий участников и какое учебное заведение они представляют. Они оперировали только их порядковыми номерами согласно жеребьевке. За основу конкурса была взята программа, соответствующая мировым стандартам. Так что победа Алмаза дорогого стоит.

– Возрождается былая слава Человека труда, – говорит президент Ассоциации колледжей Алматы Жантлеу Азисханов. – В какой-то момент везде требовались продавцы-консультанты, менеджеры. А представители таких профессий, как слесари, токари, строители, энергетики, повара, без которых трудно представить жизнь не только большого города, но и государства, оставались в тени.

Он убежден, что для обслуживания современной инфраструктуры городов необходимы знания и высокая квалификация. Поэтому люди с рабочей специальностью – не просто рабочие, они специалисты. И очень хорошо, что государство ставит во главу профессионального образования приобретение молодыми людьми рабочей профессии.

– Мы должны больше говорить о них, об их успехах в труде, не случайно они сегодня – самые востребованные на рынке труда, – убежден ветеран отрасли. – Ни один офис не проживет без сантехника, электрика, сетевого администратора. То есть все сервисное обслуживание держится на специалистах, которые вышли из стен колледжей, где дают профессионально-техническое образование. Поэтому надо активно пропагандировать предложение Главы государства о предоставлении бесплатного образования во всех колледжах, тем самым возвышая Человека труда.

Популярное

Все
Знак уважения и поддержки
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Подписан контракт на переработку рения
Курс на укрепление стратегического партнерства
В контексте новой электоральной повестки
Стандарты разные нужны
Важное испытание пройдено
Строки, рожденные жизнью
Лето возможностей
Сохранить ДНК нашей государственности
Преемственность государственно-политических традиций
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Пространство для созидания открыто
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Деньги – почте, газеты – в никуда
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]