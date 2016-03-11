​Юный мастер поварского дела

Алмазу Инкербаеву всего 18 лет, а он уже имеет три года трудового стажа. Паренек пришел в 15-летнем возрасте на практику в один из ресторанов Алматы и, пройдя «курс молодого бойца», твердо решил идти по этой стезе. Хотя вспоминает, что первые уроки поварского дела ему преподавала мама, которой десятилетним помогал чис­тить картошку.

«Я уже давно не чищу картошку», – с гордостью признается он. И можно понять, что Алмаз давно вырос из статуса подмастерья. Начинал с прос­тейших блюд, а сегодня юноша профессионально готовит блюда европейской, русской и корейской кухни.

– Приготовление пищи сродни искусству, – делится он. – Как художник вкладывает душу в создание картины, так и повар вкладывает частицу своей души, вдохновения в будущее блюдо, и даже настрое­ние может отразиться на его вкусе. Иногда мне кажется, что это некое таинство. Конечно, я еще молод, и мне надо многому учиться, но я люблю свое дело и каждое утро с удовольствием иду на работу. Кстати, нисколько не пожалел, что выбрал этот колледж по совету своих друзей и знакомых.

По мнению повара ресторана Khama Park, эксперта Серика Адильханова, уровень конкурсантов нынешнего года значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Судейство было абсолютно объективным, поскольку члены жюри не знали фамилий участников и какое учебное заведение они представляют. Они оперировали только их порядковыми номерами согласно жеребьевке. За основу конкурса была взята программа, соответствующая мировым стандартам. Так что победа Алмаза дорогого стоит.

– Возрождается былая слава Человека труда, – говорит президент Ассоциации колледжей Алматы Жантлеу Азисханов. – В какой-то момент везде требовались продавцы-консультанты, менеджеры. А представители таких профессий, как слесари, токари, строители, энергетики, повара, без которых трудно представить жизнь не только большого города, но и государства, оставались в тени.

Он убежден, что для обслуживания современной инфраструктуры городов необходимы знания и высокая квалификация. Поэтому люди с рабочей специальностью – не просто рабочие, они специалисты. И очень хорошо, что государство ставит во главу профессионального образования приобретение молодыми людьми рабочей профессии.

– Мы должны больше говорить о них, об их успехах в труде, не случайно они сегодня – самые востребованные на рынке труда, – убежден ветеран отрасли. – Ни один офис не проживет без сантехника, электрика, сетевого администратора. То есть все сервисное обслуживание держится на специалистах, которые вышли из стен колледжей, где дают профессионально-техническое образование. Поэтому надо активно пропагандировать предложение Главы государства о предоставлении бесплатного образования во всех колледжах, тем самым возвышая Человека труда.