Юный "предприниматель" сдавал в аренду несуществующее жилье в Алматы

Фото: Polisia.kz

Полицейские Алматы задержали 18-летнего мошенника, жертвами которого стали 5 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предприимчивый молодой мужчина из Актобе решил "заработать" в южной столице. Однако талант свой направил в криминальное русло.

В интернете он размещал ложное объявление о сдаче квартиры с хорошим ремонтом и недорогой ценой.

Клиентам молодой человек сообщал реквизиты банковской карты и просил оплатить задаток. На уловку попались, как минимум, 5 человек, которые официально сообщили о мошенничестве в полицию. Злоумышленник задержан.

"В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъяты 45 сим-карт сотовых операторов, которые он использовал при совершении преступлений", – информировал заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников.

Граждан, пострадавших от преступленных действий подозреваемого, стражи порядка призывают сообщить по телефонам: 8-705-555-77-69; 8-775-747-77-78; 8-778-481-19-00; 8-708-707-92-02.