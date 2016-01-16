​Юридически безупречное предложение

Как отметил директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, предложение депутатов о проведении досрочных выборов с юридической точки зрения безукоризненно.
– Депутаты объявили о досрочном прекращении своих полномочий и обратились к Главе государства с тем, чтобы Президент утвердил данное решение своим указом, – сказал М. Башимов. – В Конституции Казахстана есть такая норма, в соответствии с которой Глава государства после консультаций с председателями обеих палат и Премьер-Министром может утвердить досрочное сложение полномочий депутатов.
При этом он обратил внимание на то, что депутаты предложили прекратить их полномочия только после того, как полностью сформировали законодательную базу для реализации Плана нации «100 конкретных шагов».
– Парламентарии приняли около 80 важнейших законов, – добавил эксперт. – Необходимо учитывать, что План нации – это долгосрочный проект, который определяет конкретные мероприятия по преодолению кризисных явлений в экономике, совершенствованию законодательства, судебной системы, что необходимо для привлечения инвестиций и укрепления доверия иностранных инвесторов. Это и защита конституционных прав граждан, и совершенствование государственного аппарата, и борьба с коррупцией, и налаживание четкой технической взаимосвязи между государством и общественными институтами.
– Решение депутатов мы одобряем и считаем его наиболее эффективным в нынешний период, – подчеркнул М. Башимов. – Эксперты говорят, что экономический кризис в мире нарастает, и есть целесообразность проведения выборов. В том числе чтобы обеспечивать внутриполитическую стабильность в стране. А стабильность и экономическое развитие дадут нам возможность преодолеть любые преграды.
В свою очередь руководитель ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов назвал решение депутатских фракций предложить досрочные выборы «мужественным политическим поступком».
– Это тот случай, который вызывает у меня уважение. Нашему обществу предоставляется очень хорошая возможность сделать выбор. И то, что выборы пройдут досрочно, если Глава государства поддержит данное решение, думаю, станет хорошим тестом для всех партий, – сказал он.
При этом Н. Еримбетов отметил, что в Казахстане уже состоялось новое поколение граждан, живущих в системе современных принципов и ценностей. И выборы могут стать хорошим инструментом для выяснения настроений в обществе, формирования законодательной власти, принимающей смелые решения, необходимые для преодоления кризисного периода.
Также в поддержку инициативы депутатов о проведении досрочных выборов выступила директор РГУ «Қоғамдық келiсiм» при Президенте РК Наталья Калашникова.
– Как эксперт, занимающийся избирательными технологиями, выборными системами, я всецело поддержала инициативу представителей трех политических фракций Мажилиса Парламента Казахстана, которые выступили с заявлением о проведении досрочных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней, – сказала Н. Калашникова. – Предстоящие выборы, если Глава государства примет такое решение, будут индикатором обновления, доверия, индикатором ответственности и участия каждого казахстанца в решении новых задач, которые поставлены в Плане нации «100 конкретных шагов».
Она также привела данные, согласно которым по откликам в СМИ и ответам на опросы и анкетирования видны поддержка Пяти институциональных реформ и стремление казахстанского общества к участию в процессах реформирования, в том числе модернизации института парламентаризма.
По мнению эксперта, досрочные выборы могут продемонстрировать высокую электоральную активность.