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​Юридически безупречное предложение
Адина НУРБЕРГЕН

Как отметил директор Экс­пертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, предложение депутатов о проведении досрочных выборов с юридической точки зрения безукоризненно.

– Депутаты объявили о досрочном прекращении своих полномочий и обратились к Главе государства с тем, чтобы Президент утвердил данное решение своим указом, – сказал М. Башимов. – В Конституции Казахстана есть такая норма, в соответствии с которой Глава государства после консультаций с председателями обеих палат и Премьер-Министром может утвердить досрочное сложение полномочий депутатов.

При этом он обратил внимание на то, что депутаты предложили прекратить их полномочия только после того, как полнос­тью сформировали законодательную базу для реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

– Парламентарии приняли около 80 важнейших законов, – добавил эксперт. – Необходимо учитывать, что План нации – это долгосрочный проект, который определяет конкретные мероприятия по преодолению кризисных явлений в экономике, совершенствованию законодательства, судебной системы, что необходимо для привлечения инвестиций и укрепления доверия иностранных инвесторов. Это и защита конституционных прав граждан, и совершенствование государственного аппарата, и борьба с коррупцией, и налаживание четкой технической взаимосвязи между государством и общественными институтами.

– Решение депутатов мы одоб­ряем и считаем его наиболее эффективным в нынешний период, – подчеркнул М. Башимов. – Эксперты говорят, что экономический кризис в мире нарастает, и есть целесообразность проведения выборов. В том числе чтобы обеспечивать внутриполитическую стабильность в стране. А стабильность и экономическое развитие дадут нам возможность преодолеть любые преграды.

В свою очередь руководитель ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов назвал решение депутатских фракций предложить досрочные выборы «мужественным политическим поступком».

– Это тот случай, который вызывает у меня уважение. Нашему обществу предоставляется очень хорошая возможность сделать выбор. И то, что выборы пройдут досрочно, если Глава государства поддержит данное решение, думаю, станет хорошим тестом для всех партий, – сказал он.

При этом Н. Еримбетов отметил, что в Казахстане уже состоялось новое поколение граждан, живущих в системе современных принципов и ценностей. И выборы могут стать хорошим инструментом для выяснения настроений в обществе, формирования законодательной власти, принимающей смелые решения, необходимые для преодоления кризисного периода.

Также в поддержку инициативы депутатов о проведении досрочных выборов выступила директор РГУ «Қоғамдық келiсiм» при Президенте РК Наталья Калашникова.

– Как эксперт, занимающийся избирательными технологиями, выборными системами, я всецело поддержала инициативу представителей трех политических фракций Мажилиса Парламента Казахстана, которые выступили с заявлением о проведении досрочных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней, – сказала Н. Калашникова. – Предстоящие выборы, если Глава государства примет такое решение, будут индикатором обновления, доверия, индикатором ответственности и участия каждого казахстанца в решении новых задач, которые поставлены в Плане нации «100 конкретных шагов».

Она также привела данные, согласно которым по откликам в СМИ и ответам на опросы и анкетирования видны под­держка Пяти институциональных реформ и стремление казах­станского общества к участию в процессах реформирования, в том числе модернизации института парламентаризма.

По мнению эксперта, досрочные выборы могут продемонстрировать высокую электоральную активность.

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