Как отмечают аналитики Цент­ра развития трудовых ресурсов, по итогам 6 истекших месяцев на рынке труда невостребованными остались почти 3,6 тыс. резюме дипломированных юристов. При 1 221 вакансии работу в этой сфере искали 4 818 человек.

В топ-5 избыточных профессий также вошли социальные работники (более 2,4 тыс. резюме), повара (2 тыс.), техники-программисты (1,5 тыс.) и делопроизводители (почти 1,5 тыс.), что свидетельствует как о неразвитости социальной инфраструктуры, так и о серьезных изъянах в планировании подготовки дипломированных специалистов.

В десятку наименее востребованных профессий также угодили экономисты (более 1,2 тыс. резюме), парикмахеры (свыше 1,2 тыс.), финансисты (почти 1,2 тыс.), швеи (1,1 тыс.) и техники-технологи (почти 1 тыс.). Тут остается только гадать: экономистов ли плохо готовят или швейных фабрик для швей не хватает? А может, для более высокого процента трудоустройства следовало бы как-то расширять специализацию, выпуская на рынок труда, скажем, финансовых парикмахеров или юристов-мотористов?

Кроме того, низким спросом со стороны работодателей в первом полугодии 2019 года пользовались резюме соискателей, имею­щих следующие профессии: учитель физкультуры, учитель казахского языка и литературы (средняя школа), учитель начальных классов... Не иначе как сказались реформы школьного образования... А возможно, и школе, и бухгалтерии, и котельной кадры нужны. Вот только резюме, поданные в электронном формате, не гарантируют ни требуемого опыта, ни профессионализма. Такой вот юридический казус выходит.