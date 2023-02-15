Юридическое определение “женское предпринимательство” предлагают ввести в Казахстане

В 2021 году в рамках региональной программы «Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии» была создана Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане, объединившая более 30 женских бизнес-ассоциаций и женских организаций.

Совместными усилиями Коалиция разработала Повестку женского предпринимательства в Казахстане. Это документ, в котором отражены основные правовые и гендерные барьеры, препятствующие вовлечению женщин в экономическую деятельность страны. В нем определены основные приоритетные вопросы в женском и социальном предпринимательстве, и выработаны рекомендации для Правительства по решению данных вопросов.

В основу Повестки женского предпринимательства в Казахстане легли данные опросов, проведенные среди женщин-предпринимателей в 6 регионах Казахстана в 2022 году (Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области, г. Алматы и Астана). Целью данных опросов являлось определение основных барьеров, с которыми сталкиваются женщины в предпринимательской деятельности, в доступе к ресурсам/возможностям для развития бизнеса, гендерных барьеров в женском предпринимательстве и в представительстве женщин в госуправлении и на руководящих позициях.

В ходе многочисленных обсуждений большинство опрошенных затруднялось дать четкое определение “женскому предпринимательству” и характеризовало женское предпринимательство по размеру бизнеса и отраслям экономики, в которых сосредоточено большее количество женщин-предпринимателей.

Женское предпринимательство в Казахстане отличают небольшие масштабы, сосредоточенность в таких сферах как торговля, образование, здравоохранение, бытовые услуги, сфера недвижимости, индустрии питания, легкая промышленность, туризм. На «женские» отрасли приходится основная доля теневого сектора экономики Казахстана.

Согласно статистике 2022 года (Источник: https://gender.stat.gov.kz/ru) количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, возглавляемых женщинами, составляет 43,5%. Женское предпринимательство обеспечивает 31% рабочих мест в секторе МСБ и 14,6% ВВП Казахстана.

Однако, совместными усилиями необходимо оказывать женщинам поддержку в масштабировании предприятий из микро в малый, средний и крупные, стирать отраслевые границы и вовлекать женщин в сугубо “мужские” отрасли.

Коалицией было определено, что для начала необходимо разработать юридическое определение «женского предпринимательства» и ввести его в Национальный проект по развитию предпринимательства 2021-2025 гг.

Отсутствие понятия «женское предпринимательство» может создать барьер для финансирования соответствующих программ в поддержку женщин-предпринимателей.

По словам Аиды Альжановой, эксперта по разработке Повестки женского предпринимательства в Казахстане, «разработка и принятие юридического определения “женского предпринимательства” очень важно для развития сектора, так как если нет принятого определения “женского предпринимательства”, соответственно не будет выделяться бюджет для развития женского предпринимательства, никто не будет по нему отчитываться, никто не будет анализировать, что происходит у нас в этой области». «Как только данное определение будет включено в проект, то соответственно и бюджеты будут распределяться в соответствии с некими статистическими данными, которые будут показывать насколько женщины активно участвуют в предпринимательстве», - комментирует Аида.

«К женскому предпринимательству должны относиться все виды бизнеса, возглавляемые или оперируемые женщинами, включая процесс создания, управления и владения предприятием, вне зависимости от размеров, отрасли, социального положения женщин и прочих особенностей. Это действительно один из основополагающих вопросов, для того чтобы понимать каковы будут цели и стратегии развития женского предпринимательства в нашей стране», - отмечает Зарина Бекболат, координатор программы WAGE в Казахстане.

Коалиция убеждена, что прежде чем начать решать масштабные вопросы, необходимо начать с основы, так, определив понятие “женского предпринимательства”, будут проведены актуальные действия в этом направлении. Существует разница между «предпринимательством» и «женским предпринимательством». «Женщинам в Центральной Азии сложнее масштабировать проекты, осваивать сферы, считающиеся "истинно мужскими", совмещать ведение бизнеса с традиционной ролью жены и матери. Тогда как введение понятия "женское предпринимательство" на законодательном уровне облегчит женщинам доступ к программам господдержки бизнеса, залоговому кредитованию", - отметила председатель Коалиции в Казахстане Меруерт Казбекова.

По предварительным обсуждениям, Министерство национальной экономики Республики Казахстан действительно планирует ввести понятие “женского предпринимательства” для реализации программ по поддержке женского предпринимательства.