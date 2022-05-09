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Юрист не имеет права на ошибку
Ербол Тишкамбаев

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели выездное заседание в городе Алматы по итогам работы правительственной межведомственной рабочей группы по повышению качества юридичес­кого образования в стране.

В своем приветственном слове председатель комитета Владимир Волков отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет повышению качества образования. Сенатор добавил, что в последние годы качество подготовки юристов часто подвергается критике, при том, что современная система подготовки юристов характеризуется большим количеством учебных заведений.

– В стране на сегодня действует более 120 вузов. Около 50% из них готовят юристов. Впечатления разные. Особенно беспокоит то, что некоторые из учебных заведений не настроены на качественную образовательную деятельность, обучение юристов выступает лишь способом получения денег. Безуслов­но, издержкой такого подхода к обучению юридических кадров в стране является значительное снижение уровня знаний выпускников юридических факультетов. Это несет в себе определенную угрозу и обществу, и государству, поскольку юрист, как и врач, не имеет права на ошибку, ведь юридическая практика зачастую связана с человеческими судьбами, – сказал сенатор.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что по поручению Главы государства с этого года будет увеличиваться объем государственного образовательного заказа на технические специальности. Наряду с этим сейчас рассматривается вопрос увеличения гранта по направлению «право» с 2022⁄2023 учебного года. Он также отметил, что для эффективной подготовки кадров важно разработать профессиональный стандарт в сфере юриспруденции, дополнив, что сегодня Казахстанским союзом юристов совместно с Палатой юридических консультантов г. Нур-Султана и другими заинтересованными сторонами разработан проект профессионального стандарта «Юрист».

В ходе заседания предложениями по улучшению сферы юриспруденции поделились представители Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, руководители казахстанских университетов и практикующие юристы. Также 61 вуз страны через видеоконференцсвязь принял участие в работе заседания.

Подводя итоги встречи, Владимир Волков подчеркнул, что выработанные рекомендации и предложения межведомственной группы будут направлены в Правительство для дальнейшей работы при внесении поправок в действующее законодательство по повышению качества подготовки юридических кадров.

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