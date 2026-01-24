Юрист обратил внимание на смысловые неточности в действующей Конституции РК

Конституционная реформа
155

На первом заседании Комиссии по конституционной реформе председатель правления Казахского государственного юридического университета имени М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев поднял вопрос о согласованности и точности текста Конституции на разных языках, передает Kazpravda.kz

Скрин с видео

По его словам, профессоры университета и отечественное научное сообщество на протяжении многих лет отмечают несогласованность терминологии в казахской версии Конституции, смысловые искажения и терминологические несоответствия в переводах.

Это открывает путь к разным толкованиям понятий в практике применения права и препятствует единообразному исполнению конституционных норм.

«Например, в действующей Конституции слово «заңды» используется 16 раз, «құқылы» — 5 раз, «құқығы бар» — 27 раз, «құқығыжоқ» — 5 раз, «хақысыжоқ» — 3 раза. Но одно слово не несет одно и то же смысловое значение. Термин «құқылы» в одном случае используется вместо «в праве», а в другом — вместо «имеет право». А слово «қызмет» встречается 31 раз в значении «должность», 37 раз — «деятельность», 3 раза — «функция» и 6 раз — «служба»», — отметил Талгат Нарикбаев.

Другим примером, приведенным членом комиссии, стала формулировка, касающаяся ответственности членов Правительства: «персонально отвечает». В казахской Конституции в одной статье это переведено как «дербес жауап береді», в другой — «жеке-дара жауап береді».

Кроме того, есть примеры, когда как постоянная юридическая конструкция формулировка представлена неверно. Например, «өмірсүруге құқығы», «ар-ождан бостандығына құқығы». Правильно: «өмірсүру құқығы», «ар-ождан бостандығы құқығы».

«В переводе термин «общественная нравственность» в казахской версии записан как «қоғамдық имандылық». Мы предлагаем заменить на «қоғамдықәдеп». Это уточнение более точно отражает светский характер нашего государства», — добавил юрист.

Спикер подчеркнул, что точность и согласованность текста Конституции влияют на соблюдение прав и свобод граждан, качество системы государственного управления и целостность конституционного пространства.

«Поэтому в рамках реформы целесообразно унифицировать юридические понятия и устранить терминологические разрывы между языковыми версиями. Это не изменение содержания Конституции, а укрепление юридической точности, повышение качества Основного Закона и упрощение понимания его норм», — резюмировал Талгат Нарикбаев.

#Казахстан #закон #право

