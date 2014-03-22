Юрточный город

Общество
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Нашлось место на площади и для множества импровизированных сцен, на которых выступали вокалисты и творческие коллективы предприятий, этнокультурных объединений. Повсеместно были организованы различные выставки, конкурсы, спортивные состязания, от шахмат до самого зрелищного – схваток палуанов. Под барабанную дробь выступали канатоходцы, а детвора с большим удовольствием каталась верхом на конях. А вскоре и на главной сцене ярким театрализованным представлением, погрузившим многочисленных зрителей в далекую эпоху зарождения весеннего праздника, взяла старт и замечательная развлекательная программа. Выступали любимые артисты и коллективы областной филармонии, оркестры народных инструментов, звезды эстрады. 

Тепло поздравил собравшихся аким области Крымбек Кушербаев, отметив большие достижения респуб­лики под руководством Лидера нации.

– Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь казахстанского общества и стал играть большую роль в укреплении политической стабильности, дружбы и согласия, – сказал он, пожелав кызылординцам крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и счастья, вечного процветания.

Юрий ЛИ,
Кызылординская область

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