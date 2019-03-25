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​Юрты с секретом
Назгуль Испанова, Петропавловск

Яркий, пестрый, как восточный ковер, весенний праздник Наурыз расстелился по улицам и дворам Петропавловска. В нынешнем году традиционную картину с юртами, изделиями ремесленников и огромными казанами плова дополнило захватывающее дух шоу канатоходцев.

Впрочем, и юрты были нынче особенные: не бешбармаком и баурсаками встречали здесь посетителей. Заходим в одну и будто попадаем в цветущий сад: в воздухе витает аромат яблок и тюльпанов. А в другой юрте нос щекочут восточные пряности, легкий запах сухофруктов и орехов, которые доставил караван, следующий по Великому шелковому пути.

По соседству – территория Золотого человека. Пожалуй, это самая продвинутая (как бы странно это ни звучало) юрта. Ее убранство переносит нас на тысячи лет назад, но узнать о загадках прошлого помогают современные технологии – компьютеры, 3D-очки…

Семь установленных на главной площади Петропавловска юрт раскрывают семь граней Великой степи. Так организаторы праздника решили рассказать о великом наследии казахской культуры жителям и гостям региона.

В шумной разноголосой толпе невольно обращают на себя внимание смуглые парни с улыбкой на лице. Это студенты местного университета, приехавшие в СКО из Индии, будущие врачи. Для них это первая весна в Казахстане и первый Наурыз. Собрав весь свой словарный запас английского, прошу их поделиться впечатлениями от праздника.

– Очень приятно, что все вок­руг улыбаются, поздравляют друг друга, – говорит Мохаммед Шакир. – Столько людей разных национальностей, у всех хорошее настроение. У нас в Индии есть похожий праздник Холи, который отмечается примерно в это же время и символизирует приход весны. Всем желаю здоровья, добра, счастья.

Другие иностранные гости праздника, точнее, его непосредственные участники – артисты из Узбекистана. Музыканты в ярко-красных национальных костюмах, играющие на длинных трубах, добавили колорита Наурызу в Петропавловске. А вот их коллеги Мирзахит и Аброр Маратовы, бесстрашно вытанцовывавшие на канате в воздухе, пощекотали нервы зрителям. Чего они только не вытворяли: и прыгали на скакалке, и с завязанными глазами прохаживались, и пируэты на одной ноге показывали – и все это на приличной высоте, без страховки.

– Поздравляем всех казахстанцев с замечательным праздником, общим для всех нас, – сказали парни, завершив свое головокружительное выступление. – В Ташкенте тоже отмечают Наурыз очень широко и ярко. Желаем каж­дому дому, семье мира и добра!

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