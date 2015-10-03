Ювелир для черного золота Свежий выпуск 746 Беседовал Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырау

История АНПЗ – это непрерывное развитие, расширение ассортимента, рост качества продукции. В юбилейный год предприятие планирует не только способствовать насыщению внутреннего рынка топливом за счет производства бензина высоких стандартов К-4 (Евро-4), но и стать надежным фундаментом отечественной нефтехимии. Об истории и планах предприятия – наша беседа с директором департамента по проекту 4 НПЗ – советником генерального директора АО «КазМунайГаз» – переработка и маркетинг» – экспертом Галымжаном АМАНТУРЛИНЫМ.

– Галымжан Жиршибекович, солидный возраст основания предприятий и фирм во всем мире служит своего рода их визитной карточкой, гарантом качества продукции и услуг. Какую характеристику Атыраускому НПЗ вы могли бы дать? В чем уникальность этого предприятия?

– АНПЗ – это первое предприятие по переработке нефти на территории Казахстана. Не секрет, что между добычей нефтяного сырья и выпус­ком конечной продукции – бензина, авиационного, дизельного топлива и прочего – лежит долгий путь. Работа таких предприятий, как АНПЗ, свидетельствует о наличии промышленного потенциала страны. История развития АНПЗ – по сути, история отрасли. Если на заре существования ассортимент завода был представлен только одной маркой автомобильного и авиационного бензина, а сам завод перерабатывал всего до 800 тысяч тонн эмбинской нефти и бакинского дистиллята в год, то сегодня перечень выпускаемой продукции охватывает все популярные марки бензина, авиатоплива и еще десятков наименований продуктов нефтепереработки и нефтехимии.

Разнообразие и рост объемов выпускаемой продукции достигнуты в том числе за счет первого этапа модернизации 2003–2006 годов, в рамках которого были построены новые технологические установки, в том числе установки гидроочистки бензина и дизтоплива, изомеризации, производства водорода и гранулирования серы, блок аминовой очистки сжиженных технологических газов. Серьезно обновилось и общезаводское хозяйство – по сути, построены новая заводская ТЭЦ, ряд современных парков по хранению нефти, товарных бензинов, дизельного топ­лива и мазута. Также впервые были возведены биологические очистные сооружения, которые обеспечили значительное снижение вредных веществ в отводящих водах по всем ингредиентам.

– Что представляет собой предприятие сегодня? Какие задачи в его повестке дня?

– Мощный импульс развитию производства придало включение АНПЗ в государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития. В рамках ГПФИИР в октябре 2010 года стартовал проект модернизации АНПЗ, результатом которого стало строительство комплекса по производству ароматических углеводородов (КПА).

В декабре 2014 года в ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация и итоги первой пятилетки» Президент страны Нурсултан Назарбаев дал старт пус­коналадочным работам на КПА. «В условиях кризиса, снижения цен на нефть и газ, переработка является выходом из положения. Чем быстрее мы это будем делать, мы будем быстрее развиваться», – подчеркнул Глава государства во время телетрансляции.

На АНПЗ в настоящее время выпускается автомобильный бензин всех востребованных марок: АИ-92, АИ-95, АИ-98, соответствующий требованиям экологического класса К-3, дизельное топливо того же класса. В производстве автобензинов сегодня около 40% приходится на высокооктановые марки, тогда как до реконструкции 2003–2006 годов эта доля составляла всего 7%.

Предприятие осваивает новые технологии, которые позволяют вырабатывать часть дизельного топлива по классам К-3,4. С 2014 года 100% дизельного топлива АНПЗ представляет собой экологически чистый продукт, хотя еще в 2007 году его производилось менее 1%. Глубина переработки нефти на АНПЗ достигает сейчас отметки 65%. Заводом выпускаются нефтепродукты 21 наименования.

После полного завершения модернизации завода предприя­тие будет ежегодно выпускать ароматические углеводороды и компоненты высокооктанового бензина – до 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола. Первая партия бензола уже получена, а на днях планируется получение партии параксилола. Сейчас эти вещества остаются в бензине и при сгорании превращаются в канцерогены, которые загрязняют воздух. Работа КПА, с одной стороны, позволит производить новый качественный и конкурентоспособный на мировом рынке продукт для нефтехимии, а с другой стороны, мы поможем очистить от смога небо над Алматы и другими крупными городами.

– Сегодня один из волнующих общество вопросов – предсказуемость цен на автомобильное топливо в нашей богатой нефтью стране. Можно ли казахстанцам рассчитывать на такую перспективу?

– Безусловно. Еще один проект модернизации АНПЗ – строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), завершение которого планируется в 2016 году, позволит увеличить производство экологически чистого бензина и авиа­керосина в 2–2,5 раза и выпус­кать порядка 1,7 млн тонн высокооктанового бензина стандартов Евро-4 и Евро-5 в год. Отмечу, что на заводе планируется полное прекращение выпуска АИ-80.

Вкупе с модернизацией других заводов производимых объемов топлива будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности Казахстана и преодолеть зависимость от импортных поставок топ­лива, что положительно скажется на предсказуемости его стоимости.

– Давайте вернемся к нашему юбиляру – Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу. Какова «социальная» составляющая модернизации завода?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть: во время строительства двух крупных комплексов АНПЗ продолжал работать, причем постоянно наращивая объемы переработки. Само по себе производство нефтепродуктов – технологически сложный и взрывопожароопасный процесс. Между тем на заводе за этот период не зафиксировано ни одного происшествия. А ведь на строительных площадках работали тысячи людей.

– Тысячи?..

– Если говорить о масштабах, то на территории АНПЗ фактически возводится новый завод. Строительные площадки на Атырауском неф­теперерабатывающем составляют более 42 гектаров, что превышает площадь 50 футбольных полей. И на этих стройплощадках трудилось более 3 000 человек. Отмечу, что после запуска КПА было создано 277 дополнительных рабочих мест. По проекту КГПН ведутся строительно-монтажные работы на 12 технологических объектах и 17 объектах общезаводского хозяйства. В работе задействованы 24 субподрядные организации с общим числом 1 894 человека.

– В своих выступлениях вы отмечаете, что модернизация касается не только «железа». Можно подробнее?

– Технологии, внедряемые на заводах, в том числе на АНПЗ, требуют новых подходов к производственным процессам, соблюдению техники безопасности и так далее. Перемены – это признак нашего времени, и для каждого сотрудника компании – будь то заводчанин, менеджер в корпоративном центре или оператор на АЗС – важно научиться успевать за ними, понимать их вызовы и пользоваться открывающимися возможностями.

– И каковы перспективы АНПЗ?

– К своему юбилею завод подходит с неплохими результатами: повышаются объемы переработки и производства, оснащение позволяет сделать АНПЗ технологический рывок и выпускать новую продукцию на рынке ЕврАзЭС по мировым стандартам. В ближайших планах – создание совместного предприятия с мировым лидером в производстве газов для промышленности французской компанией AirLiquide. В последующем планируется передача в адрес СП установок по производству техничес­ких газов на НПЗ. Таким образом, мы исполняем План нации «100 конкретных шагов» в части создания в приоритетных секторах экономики совместных предприятий с «якорными инвесторами» – международными стратегическими партнерами.

Среди дальнейших планов – увеличение межремонтного цикла заводов, повышение энергоэффективнос­ти и производительности труда, что позволит АНПЗ и отрасли в целом достойно конкурировать на рынках Таможенного союза и ЕврАзЭС. В общем, перспективы можно назвать достаточно оптимистичными.





