Ювелирка на миллион

В Нур-Султане задержан подозреваемый в квартирных кражах, специализирующийся на ювелирных изделиях.

В ходе следствия установлено, что 43-летний мужчина ранее был неоднократно судим за кражи. А ювелирку он крал, проникая в частные дома в дневное время суток.

В первый дом мужчина проник, сорвав навесной замок с входной двери. Добычей вора стали золотые украшения на крупную сумму. Во второй удалось зайти с помощью отжатия пластикового окна. Здесь также украдены золотые изделия на сумму около 800 тыс. тенге.

В общей сложности задержанный украл ювелирные украшения на сумму в миллион тенге. Задержанный дал признательные показания, а также рассказал, что украденное он успел сбыть в столичные ломбарды.

Сотрудниками полиции ювелирные изделия изъяты и возвращены владельцам. В отношении задержанного лица проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК («кража»). Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступ­лениям. Задержанный водворен в ИВС.

Полицейские, в свою очередь, рекомендуют во избежание квартирных краж позаботиться об охране своего жилища путем установки сигнализации и решеток на окнах.