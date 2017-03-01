​Южан «сватают» на север

Гости отметили, что Павлодарская область имеет большой потенциал в развитии сельского хозяйства и промышленности, однако испытывает дефицит кадров. На юге же, наоборот, есть трудности с трудоустройст­вом из-за высокой плотности населения. Чтобы сгладить такой перекос, государство выделяет миллиарды тенге на программу переселения, оплачивая транспортные расходы, выделяя подъемные и помогая решить жилищный воп­рос на новом месте.

В прошлом году из Ордаба­синского района на постоянное место жительства в Северный Казахстан переехали шесть семей и еще столько же подали заявки. Ордабасинцы поддерживают связи со своими земляками-первопроходцами, интересуясь, как им живется на новом месте. Интерес этот не праздный, поскольку сменить место жительства есть желание у многих. Решатся ли они на переезд, зависит в том числе и от того, как обустроятся первые переселенцы.