Южане сеют, северяне – на старте

По информации Министерства сельского хозяйства, на основе данных из всех регионов страны определена общая площадь земли, которая будет возделываться в 2023 году. Она составит 23 млн 433,7 тыс. гектаров. В сравнении с 2022-м поле прирастет на 68,6 тыс. га.

В связи с погодными условиями последних лет вносятся коррективы в структуру посевов. Так, главная для страны культура – пшеница – не только сохраняет, но и укрепляет свои позиции: она, согласно прогнозным данным, займет 12 млн 933,4 тыс. гектаров, или 100,4% к уровню прошлого года. Возрастет площадь зернобобовых культур (16 млн 213,1 тыс. га, или 100,7%).

Ожидается значительный рост посевов сахарной свеклы, она займет 18 666 гектаров – 160,7%. Больше, в сравнении с минувшими годами, будут выращивать овощей и бахчевых. Кроме того, расширятся площади кормовых культур.

Иные изменения коснулись наиболее водоемкого хлопчатника, его площади уменьшатся на 14,8 тыс. га и займут 111 тыс. 433 га (88,3% к уровню минувшего года).

Один из главных факторов успешного и оптимального по срокам проведения весенне-полевых работ – обеспеченность фермеров ГСМ. На проведение важной кампании Правительством страны выделено 413 тыс. тонн дизельного топлива. Этот объем на 13 тыс. тонн больше, чем год назад.

Фермерам дизельное топ­ливо будет обходиться в 134 тенге за один литр. Цена на него для аграриев является фиксированной, и на нее не повлияет ожидаемое повышение стоимости горючего.

Работающие с землей агроформирования страны получили от государства серьезную финансовую поддержку. В рамках программы «Кен дала» аграрному сектору выделено 140 млрд тенге. Кроме того, 55 млрд используются для форвардного финансирования. Причем 35 млрд из названной суммы – это товарные кредиты в виде удешевленного зерна. 20 млрд выдано в виде денежных форвардных кредитов. На линейку готовности поставлено 97% техники, которая будет участвовать в весенне-полевых работах.

По информации руководителя управления развития рас­тениеводства департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Карлыгаш Нурихановой, к концу минувшей недели на юге страны (в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях) было засеяно 350 тыс. гектаров земли. В структуре посевов преобладают зерновые, овощи, картофель. Центральными и местными исполнительными органами приняты меры к устранению временных трудностей с обеспечением фермеров юга горючим.

Между тем аграрии других, более холодных регионов страны, находятся в преддверии выхода в поле. Судя по погоде нынешней весны, произойдет это только в последних числах текущего месяца.

– По прогнозам синоптиков, нынешнее лето выдастся схожим с прошлогодним, – говорит руководитель управления развития растениеводства. – То есть осадков будет не меньше, что позволяет надеяться на хороший урожай.