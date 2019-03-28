​Южане вышли в поле

Михаил Тё, Жамбылская область

Нынче из-за благоприятных погодных условий он начался на 20 дней раньше. А значит, предстоящей осенью урожай может оказаться заметно выше, чем в прошлом году. Увеличение производства предусмотрено в основном за счет расширения посевных площадей и применения большего количества минеральных удобрений.

По официальной информации, из общей площади земель сельс­кохозяйственного назначения, которая в области составляет более 4,6 млн га, этой весной под посевы предусмотрено отвести 674 тыс. га, что на 0,8% больше, чем в прошлом году.

На сегодня 15,2 тыс. га уже засея­но яровым ячменем, 1,2 тыс. га – овощами, а 0,5 тыс. га отведено под многолетние травы. Кроме того, как сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Ерлан Кулкеев, планируется, что зерновые и зернобобовые культуры разместятся на 296,6 тыс. га, масличные – на 97,2 тыс. га, а бахчевые – на 43,9 тыс. га.

9,8 тыс. га займет картофель и 217,5 тыс. га – кормовые культуры. Последним с каждым годом выделяют все больший клин. Это обусловлено постоянным повышением численности поголовья скота в области.

Большое внимание в регионе уделяется приоритетным культурам: сафлору, подсолнечнику, сое и особенно сахарной свекле. Ежегодно посевная площадь для сладкого корня растет. В текущем сезоне под него предусмотрено 9 тыс. га, что на 600 га больше, чем в прошлом.

Это связано с тем, что многие главы хозяйств увидели перс­пективу в выращивании сахарной свеклы. Ведь она является одной из высокорентабельных культур. К тому же в настоящее время нет проблем со сбытом – местные перерабатывающие предприятия всегда готовы принять сырье. Благодаря расширению посевных площадей в ближайшей перспективе запланировано увеличить показатель внутренней обеспеченности сахаром еще минимум на 10%.

– Среди свекловодческих хозяйств есть крупные, засевающие по 200–300 гектаров. Они получают по 70–80 тонн сладкого корня с гектара. Это очень хороший урожай, – подчеркнул Ерлан Кулкеев. – Но для достижения такой высокой урожайнос­ти необходимо соблюдать все агротехнические мероприятия, готовить почву с осени, вносить минеральные и органичес­кие удобрения, что, к сожалению, могут позволить себе не все.

Между тем не остается в стороне вопрос заготовки семян. Для будущего урожая семена яровых колосовых культур заготовлены в полном объеме, масличных – на 93,3%, картофеля – почти на 90%, кукурузы на зерно – на 55,7% и сахарной свеклы – на 32,2%. Недостающие объемы планируется завезти из Алматы и зарубежья.

На обеспечение аграриев удешевленными минеральными удобрениями из областного бюджета предусмотрен 1 млрд тенге, что на 111,1 млн тенге больше по сравнению с прошлым сезоном. В текущем году планируется выделить 22,4 тыс. тонн субсидированных удобрений.

Этой весной на поля выйдет более 8,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Готовность тракторов составляет примерно 96%. В настоящее время во всех районах области идет активная подготовка парка сельскохозяйст­венных машин и агрегатов.

На проведение посевной кампании Правительством РК выделено 18 300 тонн удешевленного дизельного топлива, которое распределено на 4 месяца по июнь включительно.

В целом, по словам Ерлана Кулкеева, работы ведутся в нормальном режиме согласно плану.

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