Южная Корея переносит госведомства из Сеула

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По плану правительства, перевод госорганов должен разгрузить столицу и стимулировать экономику центральных южнокорейских регионов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госучреждения Южной Кореи переезжают из столицы. В правительстве объявили о начале второго этапа передислокации министерств и ведомств в центр страны в Седжон. Место жительства поменяют порядка 10 тысяч госслужащих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Город Седжон, который станет административной столицей Южной Кореи, расположен в 130 километрах от Сеула. Ещё 15 лет назад на этом месте находился аграрный уезд Ёнги. В 2012 году сюда переехала практически половина министерств и ведомств страны. И на днях в правительстве объявили о переводе остальных госорганов в Седжон.

– Цель передислокации – разгрузить столичный регион и содействовать сбалансированному развитию провинций. Переезд госорганов позволит выполнить ключевую национальную задачу – сделать Седжон полноценной административной столицей. Этот план будет реализован до 2031 года, - сообщил министр внутренних дел и безопасности Республики Корея Юн Хо Джун.

Столичный регион действительно перегружен - там проживает больше половины населения Южной Кореи. Поскольку самые крупные вузы и престижные рабочие места находятся в Сеуле, туда из регионов ежегодно переезжают свыше 50 тысяч молодых людей. Сейчас в Седжоне проживают около 390 тысяч человек. Ожидается, что через 4 года численность населения достигнет полумиллиона.

По данным правительства, только на строительство новых зданий в Седжоне потратят около 3 триллионов 100 миллиардов вон – это почти 2 миллиарда 300 миллионов долларов США.

Как отмечается, масштабный проект переноса министерств и ведомств из Сеула в Седжон закладывался ещё в период президентства Но Му Хёна – представителя либеральной партии. Второй этап осуществляет его единомышленник и однопартиец Ли Чжэ Мён. Президентские полномочия действующего главы государства заканчиваются в 2030 году, и к этому времени передислокация правительства страны будет практически завершена.

 

#столица #Корея #переезд #госслужащие

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