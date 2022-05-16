Южная Корея попыталась предложить КНДР помощь в борьбе с COVID19

Южная Корея попыталась передать по рабочим каналам предложение о взаимодействии в борьбе со вспышкой коронавируса в КНДР, но власти в Пхеньяне пока не отреагировали на инициативу однозначно. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 11:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) Северу через офис межкорейской связи было направлено официальное уведомление по поводу сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом от имени министра объединения Квон Ён Се в адрес директора департамента Фронта объединения Ким Ён Чхоля. В Пхеньяне пока не продемонстрировали намерения принять послание", - заявили в Министерстве объединения Республики Корея.

В Сеуле намерены инициировать переговоры на рабочем уровне для обсуждения поставок вакцин, медицинских предметов, масок, а также возможности поделиться опытом борьбы с инфекцией.

В понедельник, выступая в парламенте, президент Юн Сок Ёль указал, что в случае положительного решения КНДР Южная Корея готова поставить туда необходимую помощь, включая лекарства, вакцины и медицинские инструменты. Речь также шла об отправке специалистов. Ранее агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник утверждало, что Пхеньян обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к Пекину.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на территории КНДР были впервые выявлены инфицированные коронавирусом. К настоящему моменту общее количество летальных исходов составило 50, число пациентов с соответствующими симптомами превысило 1,2 млн.