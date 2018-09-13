Южная Корея предложит КНДР совместно провести Олимпиаду-2032

Южная Корея намерена предложить КНДР подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года, сообщает Korrespondent.net.
В частности, соответствующее заявление сделал министр спорта Южной Кореи До Чон Хван, пишет агентство Yonhap.
"Я планирую вынести это предложение для мирного урегулирования на Корейском полуострове... Сеул и Пхеньян могут совместно провести эти игры", - отметил министр.
По его словам, совместное проведение игр может опираться на успех нынешних зимних Олимпийских игр в Южной Корее, где участие КНДР способствовало снижению напряженности на полуострове. Тогда Северная и Южная Кореи образовали свою первую в истории совместную олимпийскую команду - женскую команду по хоккею на льду - для игр в Пхенчхане.
Кроме того, министр сообщил, что Сеул намерен предложить провести Чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с Китаем, Японией и двумя Кореями.
Отмечается, что страны и ранее ставили вопрос о совместном проведении летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году, однако переговоры прекратились из-за разногласий относительно того, как разделить события.
Напомним, Южная Корея анонсировала направление в Пхеньян спецпосланника для переговоров с КНДР о процессе денуклеаризации.
Ранее министр спорта Южной Кореи То Чонхван предложил Северной Корее отправить на летние Олимпийские игры в Токио совместную команду.
В частности, соответствующее заявление сделал министр спорта Южной Кореи До Чон Хван, пишет агентство Yonhap.
"Я планирую вынести это предложение для мирного урегулирования на Корейском полуострове... Сеул и Пхеньян могут совместно провести эти игры", - отметил министр.
По его словам, совместное проведение игр может опираться на успех нынешних зимних Олимпийских игр в Южной Корее, где участие КНДР способствовало снижению напряженности на полуострове. Тогда Северная и Южная Кореи образовали свою первую в истории совместную олимпийскую команду - женскую команду по хоккею на льду - для игр в Пхенчхане.
Кроме того, министр сообщил, что Сеул намерен предложить провести Чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с Китаем, Японией и двумя Кореями.
Отмечается, что страны и ранее ставили вопрос о совместном проведении летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году, однако переговоры прекратились из-за разногласий относительно того, как разделить события.
Напомним, Южная Корея анонсировала направление в Пхеньян спецпосланника для переговоров с КНДР о процессе денуклеаризации.
Ранее министр спорта Южной Кореи То Чонхван предложил Северной Корее отправить на летние Олимпийские игры в Токио совместную команду.