Южная Корея пригрозила КНДР беспощадным возмездием
Республика Корея (РК) пригрозила Северной Корее "беспощадным возмездием" в случае новых провокаций с ее стороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на aif.ru.
"Сеул нанесет беспощадные удары в ответ на любое нападение со стороны КНДР, и ответственность за эти действия будет лежать на Пхеньяне", – говорится в заявлении южнокорейского министерства национальной обороны.
Ведомство также направило в КНДР телефонограмму с призывом "прекратить безрассудные действия".
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал Корейской народной армии привести войска в полную боевую готовность для огневого тактического наступления.
Противостояние КНДР и РК обострилось после артиллерийской перестрелки в районе демилитаризованной зоны. В четверг Южная Корея объявила об обстреле ее территории в демилитаризованной зоне со стороны КНДР из артиллерийских орудий.