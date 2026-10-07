Южная Корея вывела на орбиту 15 спутников

В стране состоялся пятый запуск трехступенчатой ракеты «Нури», предназначенной для наблюдения за поверхностью Земли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Ракета достигла целевой орбиты и вывела на нее все космические аппараты спустя 20 минут после запуска. Об этом сообщил Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) в социальной сети X.

«Нури» стартовала с космодрома Наро на юге Корейского полуострова в 12:25 по местному времени. На борту находились рекордные для страны 15 спутников - 10 микроспутников и пять аппаратов Neonsat массой менее 100 кг каждый. Они смогут передавать изображения поверхности полуострова, зон стихийных бедствий и объектов национальной безопасности три раза в сутки. Всего группировка Neonsat состоит из 10 аппаратов - оставшиеся планируется запустить до конца космической программы в 2027 году.

«Нури» стала первой в истории страны ракетой-носителем, разработанной полностью самостоятельно. Впервые ее запустили в 2021 году.