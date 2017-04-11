Южная Осетия выбрала нового президента

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Фото с сайта vesti.ru
Председатель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Белла Плиева заявила, что по результатам предварительного подсчета голосов на выборах президента республики победил спикер парламента Анатолий Бибилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на infox.ru.

"Голоса распределились следующим образом: спикер парламента Анатолий Бибилов набрал 57,98%", – сказала она "Интерфаксу", добавив, что явка на выборах составила 81%.

Соперниками Бибилова на выборах были действующий президент Южной Осетии Леонид Тибилов и сотрудник Комитета государственной безопасности Южной Осетии Алан Гаглоев.

Инаугурация избранного президента согласно Конституции должна пройти через 10 дней после обнародования результатов выборов в СМИ.

"В течение пяти дней мы должны окончательно подвести итоги и опубликовать в СМИ, после чего будет назначена дата инаугурации. По закону инаугурация назначается через 10 дней после опубликования итогов. Возможно, в цифрах ничего не поменяется, но мы должны подвести четко все итоги", – отметила Плиева.

Бибилов в случае победы станет четвертым президентом Южной Осетии после Тибилова, Эдуарда Кокойты и Людвига Чибирова.

Также, по данным exit poll, большинство граждан Южной Осетии проголосовали на референдуме за введение равнозначного наименования Государство Алания.

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