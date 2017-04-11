Южная Осетия выбрала нового президента

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Председатель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Белла Плиева заявила, что по результатам предварительного подсчета голосов на выборах президента республики победил спикер парламента Анатолий Бибилов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на infox.ru
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"Голоса распределились следующим образом: спикер парламента Анатолий Бибилов набрал 57,98%", – сказала она "Интерфаксу", добавив, что явка на выборах составила 81%.
Соперниками Бибилова на выборах были действующий президент Южной Осетии Леонид Тибилов и сотрудник Комитета государственной безопасности Южной Осетии Алан Гаглоев.
Инаугурация избранного президента согласно Конституции должна пройти через 10 дней после обнародования результатов выборов в СМИ.
"В течение пяти дней мы должны окончательно подвести итоги и опубликовать в СМИ, после чего будет назначена дата инаугурации. По закону инаугурация назначается через 10 дней после опубликования итогов. Возможно, в цифрах ничего не поменяется, но мы должны подвести четко все итоги", – отметила Плиева.
Бибилов в случае победы станет четвертым президентом Южной Осетии после Тибилова, Эдуарда Кокойты и Людвига Чибирова.
Также, по данным exit poll, большинство граждан Южной Осетии проголосовали
на референдуме за введение равнозначного наименования Государство Алания.