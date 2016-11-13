Южнокорейская прокуратура собирается допросить президента

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Прокуратура Республики Кореи может допросить действующего президента страны Пак Кын Хе в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении властью, развернувшегося в ближайшем окружении южнокорейского лидера. Это станет первым подобным случаем в истории Южной Кореи передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова оказать содействие следствию по делу ее подруги.
"Допрос президента, скорее всего, состоится до конца этой недели. Но, возможно, его придется отложить. В этом случае он состоится лишь после выдвижения обвинений против Чхве Сун Силь", – уточняет корейское агенство Рёнхап
со ссылкой на прокуратуру.
Агентство отмечает, что, согласно южнокорейской конституции, против президента не может быть возбуждено уголовное дело, но некоторые эксперты уже успели заявить, что допрос в рамках антикоррупционного расследования вполне приемлем.
Ранее прокуратура Кореи провела обыски в доме помощника Пак Кын Хе и в банках, связанных с ее подругой Чхве Сун Силь, а также выдала ордер на арест последней. Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием Чхве Сун Силь, которую обвиняют в том, что она использовала свое влияние, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.
В прокуратуре агентству сообщили и о допросе руководителей крупнейших корпораций Кореи. Президент автомобилестроительного гиганта Hyundai Motor Group Чон Мон Гу был допрошен минувшей ночью вместе с руководителями ряда других крупнейших южнокорейских компаний. Они, по мнению прокуроров, жертвовали деньги в фонды Чхве Сун Силь из-за давления, оказываемого на них президентом Пак Кын Хе. В самое ближайшее время прокуратурой в связи с тем же делом будет допрошен и сопредседатель крупнейшей южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чже Ён.