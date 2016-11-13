Южнокорейская прокуратура собирается допросить президента

В мире
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Ксения Воронина
Фото с сайта Olloo.mn
Прокуратура Республики Кореи может допросить действующего президента страны Пак Кын Хе в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении властью, развернувшегося в ближайшем окружении южнокорейского лидера. Это станет первым подобным случаем в истории Южной Кореи передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова оказать содействие следствию по делу ее подруги.

"Допрос президента, скорее всего, состоится до конца этой недели. Но, возможно, его придется отложить. В этом случае он состоится лишь после выдвижения обвинений против Чхве Сун Силь", – уточняет корейское агенство Рёнхап со ссылкой на прокуратуру.

Агентство отмечает, что, согласно южнокорейской конституции, против президента не может быть возбуждено уголовное дело, но некоторые эксперты уже успели заявить, что допрос в рамках антикоррупционного расследования вполне приемлем.

Ранее прокуратура Кореи провела обыски в доме помощника Пак Кын Хе и в банках, связанных с ее подругой Чхве Сун Силь, а также выдала ордер на арест последней. Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием Чхве Сун Силь, которую обвиняют в том, что она использовала свое влияние, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

В прокуратуре агентству сообщили и о допросе руководителей крупнейших корпораций Кореи. Президент автомобилестроительного гиганта Hyundai Motor Group Чон Мон Гу был допрошен минувшей ночью вместе с руководителями ряда других крупнейших южнокорейских компаний. Они, по мнению прокуроров, жертвовали деньги в фонды Чхве Сун Силь из-за давления, оказываемого на них президентом Пак Кын Хе. В самое ближайшее время прокуратурой в связи с тем же делом будет допрошен и сопредседатель крупнейшей южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чже Ён.

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