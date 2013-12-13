Южные ворота Казахстана: задан высокий темп

Несмотря на то что в Южном Казахстане не добываются углеводороды, нет крупных производственных объектов, по данным официального рейтинга, область в течение трех последних лет показывает высокую динамику развития. По итогам прошлого года валовой региональный продукт составил 1,8 трлн. тенге, в нынешнем году этот показатель превысит 2 трлн. Иными словами, за последние 4 года ВРП увеличился в 2 раза, по его доле в республике регион поднялся с 10-го на 5-е место. Такой мощный экономический эффект, по мнению главы области, достигнут благодаря развитию малого и среднего бизнеса.

Индустриальный прорыв

Одним из доказательств активности МСБ является реализация программы индустриально-инновационного развития. В Карту индустриализации включено 150 проектов, или 40% проектов республики. Они охватывают не только районы и города области, но и сельские населенные пункты (65% проектов). На сегодня реализовано 80 проектов. До конца года ожидается ввод в строй еще 20 объектов.

Индустриальное обновление экономики не замедлило сказаться на промышленном секторе, где объем продукции составил 448 млрд. тенге, что больше соответствующего периода 2012 года на 47 млрд. тенге.

– В целом за последние 4 года объем промышленной продукции вырос в 2 раза, в результате доля в валовом региональном продукте увеличилась с 15,4 до 24%, – с удовлетворением констатировал А. Мырзахметов.

Как сообщил глава региона, в 2010 году на территории бывшего фосфорного завода была открыта индустриальная зона площадью 337 га. Здесь возвращены в государственную собственность ранее приватизированные, но не освоенные 123,5 га земли, реанимирована инфраструктура. Из отобранных 59 проектов на сегодня реализован 21. До конца года будет запущено еще 10 проектов.

Поскольку опыт оказался удачным, решено открыть индустриальные зоны во всех районах и городах области. Уже создана подобная зона в Туркестане, где началась реализация 19 проектов.

Льготы и преференции, предоставляемые на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік», где, к слову, полнос­тью проведена инфраструктура, также приносят плоды. Одобрено 18 проектов, из них 5 реализовано. До конца года будет сдано еще два объекта, один из которых – фабрика по производству ковров.

Помимо республиканских программ предпринимателям оказывается поддержка и за счет области. Так, в 2009 году появился один из первых в республике финансовых институтов при акимате – РИЦ «Максимум». Из областного бюджета ежегодно региональному инвестиционному цент­ру выделяется 3 млрд. тенге, в целом направлено 10 млрд. тенге. На сегодня, учитывая возвращенные кредиты, одобрено 8 502 проекта на сумму 18,7 млрд. тенге, создано более 21 тыс. новых рабочих мест. При этом львиная доля (90%) проектов реализуется в сельской местности.

Внедрению передовых технологий в производство способствует созданное при акимате ТОО «Шымкент инновация», работающее по нескольким направлениям (Европа, Америка, Канада, Турция, Северная Корея, Индонезия, Малайзия, Россия). Товариществом создана база из более чем 200 инновационных проектов. На 20 объектах современные технологии внедрены в производство.

Малый бизнес – локомотив экономики

Роль предпринимательства для густонаселенного региона, в котором проживают, только по официальным данным, более 2,5 млн. человек, трудно переоценить. Поэтому развитие этого сектора экономики для исполнительных органов является первостепенной задачей. Активно осуществляется «Дорожная карта бизнеса», благодаря которой создано более 67 тыс. новых рабочих мест. По данной программе одобрено 473 проекта, в том числе в текущем году – 197.

Для создания бизнесменам благоприятных условий в 2012 году открыт Центр обслуживания предпринимателей, оказывающий услуги по принципу «одного окна». При содействии центра с начала его работы предоставлены услуги 21 456 предпринимателям, проведены курсы адаптации для 7 413 деловых людей, профинансировано 2 034 проекта, зарегистрированы разрешительные документы 1 814 предпринимателей.

Постигать азы бизнеса можно в созданной в Шымкенте «Школе предпринимателей». Как заверил руководитель области, со следующего года аналогичные школы по типовому проекту будут открываться во всех районах области.

Следствием всесторонней поддержки стало то, что в регионе на сегодня насчитывается 113 тыс. активных субъектов предпринимательства. Объем произведенной ими продукции увеличился на 74 млрд. тенге и составил 451,1 млрд. тенге.

Именно предпринимательство дает стабильное увеличение инвестиций в основной капитал. Так, на развитие экономики области направлено 292,2 млрд. тенге инвестиций, что больше предыдущего года на 28,4%. При этом половина финансовых вливаний приходится на МСБ.

Рекорды аграриев

Климатические условия Южного Казахстана благоприятствуют развитию сельского хозяйства. Объем валовой продукции аграрного сектора за 10 месяцев составил 275,7 млрд. тенге, т. е. вырос на 76 млрд. По итогам прошлого года по его доле в республике регион занял второе место.

Поскольку развитие растениеводства в области напрямую зависит от орошаемых земель, с 2009 года было отремонтировано 5 700 км каналов, введено в оборот 145 тыс. га орошаемых земель, что составляет 74% от республиканского показателя. Без пре­увеличения можно сказать, что в ЮКО на сегодня осваиваются все посевные площади, сформированные в советские времена.

Наряду с этим для увеличения площадей орошаемых земель принят специальный план мероприятий, согласно которому дополнительно будет введено еще 292 тыс. га.

В результате принятых мер в прошлом году аграрии Южного Казахстана получили рекордный урожай овощей и бахчевых культур, а в текущем собрали 2,2 млн. тонн витаминной продукции, что на 250 тыс. тонн больше прошлогоднего объема.

Площадь плодово-ягодных культур и винограда составила 30 тыс. га, собрано 163 тыс. тонн, что больше самого высокого показателя 1990 года на 30 тыс. тонн. Заготовлено 3,6 млн. тонн кормов, что превышает предыдущий период на 1 млн. тонн.

Как говорилось на пресс-конференции, в текущем году по технологии глубокого рыхления засеян хлопок на площади 13 ­тыс. га­­, за счет чего урожайность по сравнению с прошлым годом увеличилась в 3 раза. Применившие эту технологию крестьяне получили на 30% больше продукции. Если средняя урожайность хлопка в области составляет 27 ц/га, то в Мактааральском районе она впервые достигла 30 ц/га, что также является высоким показателем. В этом, несом­ненно, значительную роль сыграло строительство каналов, проложенных по поручению Главы государства для устранения дефицита воды.

В АПК упор сделан и на строи­тельство теплиц. Их общая площадь достигла 720 га. Нынче здесь произведено 150 тыс. тонн овощей.

Неуклонно растет площадь применения капельного орошения: с 2,1 тыс. га до 26,1 тыс. га, т. е. увеличение составило 12,2 раза.

В рамках программы «Сыба?а» приобретено 9 926 голов КРС. Объем переработки сельхозпродукции увеличился на 28% и составил 109,5 млрд. тенге.

Саманные школы уходят в прошлое

Позитивные изменения происходят и в социальной сфере. Так, в текущем году ведется строительство 86 объектов образования, из них на средства республиканского бюджета – 56. На сегодня введено в эксплуатацию 38 объектов, до конца года будет сдано в строй 9 учреждений образования.

В одном из самых крупных регионов страны в 1 021 школе обучается 543 тыс. учащихся. Поэтому спрос на школы весьма высок. В минувшие годы проводилась системная работа по решению проблем аварийных трехсменных школ.

В итоге введен в эксплуатацию 251 объект образования, количество школ, построенных из самана, снизилось с 324 до 209. Все это позволило полностью решить проблемы 62 аварийных, 29 трехсменных школ, завершить строительство 9 «бородатых» объектов.

По информации акима области, в рамках программы «Балапан» с начала года открыто 50 дошкольных учреждений, общее их количество составило 1 178. Для сравнения: только 5 лет назад в области насчитывалось 181 дошкольное учреждение. За прошедший период введено 997 дошкольных учреждений, охват детей возрос с 14 до 61,5%.

В сфере здравоохранения в текущем году ведется строительство 69 объектов, из них 54 – на средства областного бюджета. На сегодня введено в эксплуатацию 50 медицинских учреждений. Еще 15 планируется сдать в декабре. Материально-техническая оснащенность объектов здравоохранения возросла с 25,3 до 57,4% и достигла среднереспубликанского показателя. Предпринятые шаги привели к тому, что общая смертность снизилась с 9,7 в 2009 году до 7,3, материнская – с 31,9 до 12,2 и младенческая смертность – с 25,5 до 12,9.

С реализацией программы «Занятость-2020», которой в ЮКО охвачено 30 тыс. человек, в области отмечается ежегодное снижение безработицы на 0,1%. Уровень безработицы составил 5,5%. Среднедушевой доход малообеспеченных граждан увеличился на 12,3%.

Наряду с этим в рамках программы «А? бұла?» в 2013 году ведется строительство 47 объектов водоснабжения, а это значит, что 16 населенных пунктов, 18,8 тыс. человек будут обеспечены питьевой водой.

Ведется и строительство 48 объектов газоснабжения. До конца года 28 населенных пунктов получат голубое топливо. В то же время ведется разработка проектно-сметной документации 6 автоматизированных газораспределительных станций на магистральном газопроводе Бейнеу – Бозой – Самсоновка для обеспечения природным газом 284 населенных пунктов 8 районов области. Строительство планируется завершить в 2014 году.

Вместе с тем по программе «Доступное жилье» в 2013 году возводится 75 жилых домов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 30 жилых домов площадью 91,9 тыс. кв. м, тем самым будет обеспечено 7,3% от общей потребности. В 2014 году будут введены в эксплуатацию остальные 45 домов.

Как сообщил на брифинге А. Мырзахметов, в Шымкенте строится новый административно-деловой центр площадью 364 га. На его территории появятся здания областной администрации, драмтеатра, конгресс-холла, социальных объектов. В текущем году уже сданы в эксплуатацию областная центральная библиотека «Отрар» и выставочный центр. Новый центр планируется возвести не только за счет областного и республиканского бюджетов, но и, прежде всего, на средства частных инвесторов. Предполагается на 1 вложенный тенге привлечь как минимум 2 тенге частного капитала. В целом первый этап проекта обойдется в 60 млрд. тенге. Таким образом, в недалеком будущем Шымкент обещает стать суперсовременным мегаполисом.

Рысты АЛИБЕКОВА