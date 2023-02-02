Южный продовольственный кластер

Стороны обсудили ряд вопросов в сферах агропромышленного комплекса, торговли, миграции и молодежной политики.

– Примером для нас являются взаимоотношения глав наших государств, которые демонстрируют приверженность дружбе и добрососедству, – отметил Марат Султангазиев. – Мы готовы провести региональный бизнес-форум с участием узбекских предпринимателей с целью создания продовольственного кластера.

По итогам прошлого года товарооборот Алматинской области с Узбекистаном составил 167,8 млн долларов. В том числе экспорт – 110,8 млн долларов, импорт – 57,1 млн долларов. Основными экспортерами с казахстанской стороны являются предприятия по выпуску молочной продукции, кондитерских и макаронных изделий.

Как уточнил аким, ежегодно вес­ной область закупает у узбекских аграриев ранний урожай овощей и фруктов, а уже к осени идет поставка в Узбекистан товаров наших сельхозпроизводителей.

В свою очередь посол Узбекистана напомнил, что в 2018 году между ­Алматинской и Ташкентской облас­тями были заключены соглашения о сотрудничестве. Есть необходимость обновить эти договоренности, а также провести ряд деловых встреч и с хокимами (главами) других узбекских регионов для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, дипломат пригласил представителей Алматинской области на предстоящий бизнес-форум в Узбекистане.

В ходе встречи Марат Султангазиев ознакомил Саидикрама Ниязходжаева с планами по дальнейшему развитию региона. В частности, обсуждался транспортно-логистический потенциал Алматинской области, который служит фактором притяжения бизнеса с учетом возможностей ЕАЭС.