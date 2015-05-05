«Южный ветер» на Арыси

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Популярность этого конкурса, открывающего сезон вылазок на природу, растет стремительно. В нынешнем году на победу в 6 конкурсных номинациях претендовали 40 участников из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. И это после тщательного отбора в первом туре, заявки на участие в котором подали 63 исполнителя.
По условиям проведения конкурса каждый бард мог претендовать на участие только в 2 номинациях. Этого оказалось достаточно, чтобы по несколько часов на протяжении трех дней звучали конкурсные песни, а жюри все это время напряженно работало, определяя лучших. Закрытие «Южного ветра» и вовсе превратилось в грандиозный концерт, послушать который собрались сотни человек.
К слову, все гости во внеконкурсное время могли воспользоваться свободным микрофоном и продемонстрировать свои вокальные данные. Организаторы фестиваля также предложили начинающим авторам-исполнителям поучаствовать в творческой мастерской, получив возможность поучиться у маститых бардов. На фестивальной поляне прошел поэтический конкурс, посвященный 70-летию Победы.
Имена победителей назвали в ходе гала-концерта. Гран-при фестиваля достался Гайдару Абиеву из Павлодара. Почетные дипломы вручены победителям по каждой из номинаций. Примечательно, что половина из них досталась шымкентским исполнителям. Аскар Абишев оказался лучшим исполнителем авторских песен на казахском языке, Кенес Исмаилов победил в номинации, посвященной 70-летию Победы. По мастерству исполнения песен Владимира Высоцкого равных не оказалось Анне Пак. Лучшей в номинации «Полный автор» признана Наталья Федичкина из Алматы. Победителем в номинации «Композитор» стал Мирамекен Ахметбеков из Жезказгана. А в номинации «Исполнитель» викторию праздновала Лилия Солодова из российского города Орск.

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