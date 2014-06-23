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Политика
ывапывсапывапмапр
23 июня 2014 г. 17:57
ыпвапывавыспавыпвсаы
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09:59
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
10:15
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
10:27
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
20 июня 2022 г. 12:23
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
21 июня 2022 г. 12:30
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
21 июня 2022 г. 17:50
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
20 июня 2022 г. 1:15
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
22 июня 2022 г. 2:15
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
21 июня 2022 г. 9:35
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
20 июня 2022 г. 2:30
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
23 июня 2022 г. 8:57
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
22 июня 2022 г. 0:00
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
20 июня 2022 г. 9:37
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
19 июня 2022 г. 10:28
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
21 июня 2022 г. 0:00
Новая стратегия независимого Казахстана
21 июня 2022 г. 9:03
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
19 июня 2022 г. 10:45
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
22 июня 2022 г. 15:10
Умер певец Пьер Нарцисс
21 июня 2022 г. 8:40
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
20 июня 2022 г. 1:30
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
27 мая 2022 г. 19:19
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
31 мая 2022 г. 1:30
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Казахстанская правда
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