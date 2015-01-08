За 1 день рейдов полицейские задержали 20 подростков в Астане
Только за 1 день оперативно-профилактических мероприятий полицейские доставили в ОВД 20 несовершеннолетних, в том числе 14 – за совершение административных правонарушений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
Как сообщается, школьные инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми проводят рейды в общественных местах с целью задержания подростков без сопровождения взрослых в ночное время (с 22.00 до 06.00) на улицах и в развлекательных заведениях.
Кроме того, в ходе рейдов полицейские выявляют безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, прибывших в столицу из соседних регионов без законных представителей, а также факты эксплуатации детского труда.
По словам начальника ювенальной полиции УАП ДВД Астаны майора полиции Азамата Садыкова, в Центр адаптации несовершеннолетних помещено 5 подростков за безнадзорность.
"За 2014 год свыше двух тысяч законных представителей несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей", – отмечается в распространенной информации.