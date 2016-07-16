Спорт
За 12 минут были проданы все билеты на бой Головкин – Брук
Стало известно точное время, за которое были проданы все билеты на бой между Геннадием Головкиным и британцем Келлом Бруком. 12 минут – именно такое время в своем твиттере приводит промоутер казахстанца Том Леффлер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

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Он отметил, что Головкин в третий раз подряд собирает аншлаг на свой поединок.

"Реализация билетов началась в полдень. Спустя менее часа, все сайты, которые занимались их дистрибуцией, объявили о завершении продаж. В твиттере многие британские болельщики отмечают, что билеты не были доступны в течение некоторого времени торгов. Вполне вероятно, что это связано с невиданным ажиотажем", – говорится в информации.

Бой Головкин – Брук пройдет 10 сентября в Лондоне. Накануне боксеры провели дуэль взглядов в Нью-Йорке и дали совместную пресс-конференцию.

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