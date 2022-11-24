За 1,5 млн долларов "продавали" мошенники должность акима Актобе

В городе Астане осудили пятерых человек за мошенничество с «продажей» должности акима, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Фото: astana.sud.kz

21 ноября в суде №2 Сарыаркинского района вынесли обвинительный приговор Қ., Б., Т., Б., М. по факту мошенничества в особо крупном размере и покушения на него (пункт 2 части 4 статьи 190, часть 3 статьи 24 УК РК).

Пятерка мошенников в сговоре с группой лиц представлялась высокопоставленными должностными лицами. Одному из потерпевших аферисты обещали должность акима города Актобе за 500 тысяч долларов США, а второй своей жертве – за 1,5 млн долларов.

В первом случае осужденным удалось выманить 260 тысяч долларов. А второй потерпевший понял, что его хотят обмануть и обратился в правоохранительные органы. При передаче муляжа 28 млн тенге подсудимые были задержаны.

Суд назначил Қ. наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев, Б. – 7 лет лишения свободы, Б. – 6 лет лишения свободы. Подсудимые Т. и М. осуждены на 5 лет лишения свободы, при этом М. будет отбывать наказание условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.