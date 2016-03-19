За 2 дня акции "Розыск" в СНГ найдены 369 преступников – МВД РК

В соответствии с достигнутой с МВД стран СНГ договоренностью, в период с 16 по 17 марта была проведена совместная операция "Розыск", во время которой были задержаны 369 разыскиваемых преступников, сообщает Kazpravda.kz
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"В ходе операции установлено и задержано 8 преступников за совершение убийств, причинение тяжкого вреда здоровью – 12, разбойных нападений – 9, грабежей – 26, террористические преступления – 3", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
При этом, за пределами республики – 26 (в России – 15, Кыргызстане – 7 и Узбекистане – 4), для стран Содружества – 96 (для России – 58, Узбекистана – 21, Кыргызстана – 10, Туркменистана – 6, Беларуси – 1).
В частности, группой ДВД Северо-Казахстанской области на территории РФ в Ивановской области были пойманы разыскиваемый преступник за совершение убийства 29 июля в 2002 году и в Свердловской области – разыскиваемый с 2005 года за совершение разбойного нападения в группе лиц на магазин "СЭН" в июне 2005 года. Оба преступления совершены в Петропавловске.
"В Ростовской области Российской Федерации задержан разыскиваемый ДВД Костанайской области с декабря 2015 года за участие в иностранных вооруженных конфликтах. В Краснодарском крае Российской Федерации задержан разыскиваемый ДВД Южно-Казахстанской области за покушение на убийство 27 июня 2015 года в Шымкенте", – уточнили в ведомстве.
В Нарынской области Республики Кыргызстан задержан разыскиваемый ДВД Жамбылской области за контрабанду и сбыт наркотических средств в особо-крупном размере в августе 2014 года. ДВД Мангистауской области задержан разыскиваемый с 2010 года МВД Республики Каракалпакстан за торговлю людьми. В Москве задержан разыскиваемый с 2014 года ДВД Астаны за совершение мошенничества в особо-крупном размере.