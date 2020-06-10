За 2019 год неэффективно использовано в 3 раза больше бюджетных средств, чем в 2018 году – Счетный комитет

Экономика
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Лаура Тусупбекова
За 2019 год неэффективно использовано в три раза больше бюджетных средств, чем в 2018 году. Об этом в ходе рассмотрения на пленарном заседании Мажилиса отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год заявила глава Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"За 2019 год неэффективно использовано чуть менее 428 млрд тенге, что в три раза больше предыдущего года. Очень важным считаем пересмотр организации исполнения самого бюджета. Процесс должен быть максимально транспарентен и оцифрован", – сказала Наталья Годунова.

Она подчеркнула, что в противном случае неэффективные затраты будут расти.

"А работа над ошибками и своевременная корректировка недостаточно результативных экономических решений и вовсе не будут проводиться. Полагаем, что это непозволительно в текущих условиях, когда, согласно оценкам мировых экспертов, экономики всех стран претерпят значительные структурные изменения. В особенности это касается недиверсифицированных экономик. И доходы от сырьевых ресурсов уже не будут способны покрывать потребности страны. К примеру, уже сейчас средства Нацфонда занимают одну треть в доходах бюджета и четвертую часть в его расходах", – сказала Наталья Годунова.

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