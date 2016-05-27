За 3 дня благотворительного телемарафона "Шын жүректен" поступило 1 068 заявок

Общество
1740
Жания Уранкаева
Фото с сайта kazradio.kaztrk.kz
За три дня благотворительного телемарафона "Шын жүректен", прошедшего в прямом эфире, поступило 1 068 заявок, передает корреспондент Kazpravda.kz

В рамках проекта были организованы прямые подключения с корреспондентами в регионах, которые подготовили телевизионные сюжеты с рассказами о социально уязвимых семьях, где проживают дети с тяжелыми недугами, нуждающиеся в материальной и моральной поддержке со стороны общества.

"За время проведения благотворительного телемарафона в общественный фонд "Фонд Ассамблеи народа Казахстана" перечислено 30 миллионов тенге, а также оказана помощь в виде услуг и товаров в размере 15 миллионов тенге", – сообщила председатель правления АО "РТРК "Қазақстан" Нуржан Мухамеджанова. 


5747f1a7c42c71464332711.JPG

Отметим, что сразу же после завершения телемарафона по решению Общественного совета от имени Общественного фонда "Фонд Ассамблеи Народов Казахстана" оказана финансовая помощь пятерым детям. На лицевой счет родителей Жумахана Асилова (житель Жамбылской области), Полата Бакытжана (житель ЮКО), Адильхана Окена (житель Караганды), Адильхана Бейсенбайулы (житель Атырауской области) перечислена сумма в размере 700 000 тенге. На лицевой счет Жанайым Аусагит (Астана), получившей ожог 5-й степени, перечислена сумма в размере 1 200 000 тенге.

"Всего за три дня телемарафона со всех регионов Казахстана поступило 1 068 заявок, 861 телефонный звонок от населения, 466 обращений были обработаны и людям оказана помощь в течение трех дней. Также было сделано более 300 публикаций на сайте телерадиокорпорации", – рассказала заведующая сектором секретариата АНК  Назипа Шанаи. 


5747f1bb14eee1464332731.JPG

По словам спикеров, в основном казахстанцы обращались за медицинской (213 заявок), социальной (105 заявок), благотворительной (66 заявок) помощью. Отрадно, что добрый посыл нашел широкий отклик среди всех казахстанцев.

Так, во время эфира дозвонившейся многодетной матери и инвалиду II группы Асемгуль Жармановой из Зерендинского района направлен холодильник. Попавшая в прямой эфир из Усть-Каменогорска пенсионерка Галия Камешова попросила помощь в виде инвалидного кресла для своего внука. Дарига Кошербаева из Кызылорды не осталась равнодушной к просьбе пенсионерки и, связавшись с редакцией, сообщила о том, что инвалидное кресло 7-летнего сына простаивает и она готова отдать его ради благой цели. В результате инвалидное кресло передано в Усть-Каменогорск. 

Добавим, что за три дня благотворительной акции в студии прямого эфира Астаны, Алматы, Тараза, Атырау и Караганды были приглашены государственные и общественные деятели, депутаты, представители СМИ, благотворительных организаций, спортсмены с целью поддержать благое начинание. В настоящий момент создан Общественный совет, который займется рассмотрением и распределением адресной помощи нуждающимся семьям, руководитель фонда – Талгат Балпышев. 

5747f1cd4b6071464332749.JPG


Напомним, в ходе первого дня республиканского благотворительного телемарафона "Шын жүректен" поступило свыше 150 обращений от нуждающихся в помощи, благотворителями было собрано 33 млн 418 тыс. тенге.

5747f1dc29ec51464332764.JPG

Популярное

Все
В Астане определились победители Международного конкурса по разработке формы для будущих участников Олимпийских игр по брейкингу и скейтбордингу
Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на чемпионат мира
И смех, и слезы, и любовь...
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы
Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО
Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире
Директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" задержали по подозрению в коррупции
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на чемпиона…
В Астане определились победители Международного конкурса по…
Новые подробности пропажи женщины рассказали полицейские Ту…
Заражение пациентов ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]