За 3 дня благотворительного телемарафона "Шын жүректен" поступило 1 068 заявок

Фото с сайта kazradio.kaztrk.kz
За три дня благотворительного телемарафона "Шын жүректен", прошедшего в прямом эфире, поступило 1 068 заявок, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
В рамках проекта были организованы прямые подключения с корреспондентами в регионах, которые подготовили телевизионные сюжеты с рассказами о социально уязвимых семьях, где проживают дети с тяжелыми недугами, нуждающиеся в материальной и моральной поддержке со стороны общества.
"За время проведения благотворительного телемарафона в общественный фонд "Фонд Ассамблеи народа Казахстана" перечислено 30 миллионов тенге, а также оказана помощь в виде услуг и товаров в размере 15 миллионов тенге
", – сообщила председатель правления АО "РТРК "Қазақстан" Нуржан Мухамеджанова.
Отметим, что сразу же после завершения телемарафона по решению Общественного совета от имени Общественного фонда "Фонд Ассамблеи Народов Казахстана" оказана финансовая помощь пятерым детям. На лицевой счет родителей Жумахана Асилова (житель Жамбылской области), Полата Бакытжана (житель ЮКО), Адильхана Окена (житель Караганды), Адильхана Бейсенбайулы (житель Атырауской области) перечислена сумма в размере 700 000 тенге. На лицевой счет Жанайым Аусагит (Астана), получившей ожог 5-й степени, перечислена сумма в размере 1 200 000 тенге.
"Всего за три дня телемарафона со всех регионов Казахстана поступило 1 068 заявок, 861 телефонный звонок от населения, 466 обращений были обработаны и людям оказана помощь в течение трех дней. Также было сделано более 300 публикаций на сайте телерадиокорпорации", – рассказала заведующая сектором секретариата АНК Назипа Шанаи.
По словам спикеров, в основном казахстанцы обращались за медицинской (213 заявок), социальной (105 заявок), благотворительной (66 заявок) помощью. Отрадно, что добрый посыл нашел широкий отклик среди всех казахстанцев.
Так, во время эфира дозвонившейся многодетной матери и инвалиду II группы Асемгуль Жармановой из Зерендинского района направлен холодильник. Попавшая в прямой эфир из Усть-Каменогорска пенсионерка Галия Камешова попросила помощь в виде инвалидного кресла для своего внука. Дарига Кошербаева из Кызылорды не осталась равнодушной к просьбе пенсионерки и, связавшись с редакцией, сообщила о том, что инвалидное кресло 7-летнего сына простаивает и она готова отдать его ради благой цели. В результате инвалидное кресло передано в Усть-Каменогорск.
Добавим, что за три дня благотворительной акции в студии прямого эфира Астаны, Алматы, Тараза, Атырау и Караганды были приглашены государственные и общественные деятели, депутаты, представители СМИ, благотворительных организаций, спортсмены с целью поддержать благое начинание. В настоящий момент создан Общественный совет, который займется рассмотрением и распределением адресной помощи нуждающимся семьям, руководитель фонда – Талгат Балпышев.
Напомним, в ходе первого дня республиканского благотворительного телемарафона "Шын жүректен" поступило свыше 150 обращений от нуждающихся в помощи, благотворителями было собрано
33 млн 418 тыс. тенге.