За 35 лет Содружество стало неотъемлемой частью жизни наших государств и народов –Токаев

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – участников СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: iacis.ru

Президент отметил, что считает необходимым расширять международные связи Содружества. В частности, он напомнил, что по предложению нашей страны были учреждены институты Наблюдателя при СНГ и Партнера СНГ.

«В продолжение этой линии создан формат «СНГ плюс». Полагаю, следующим шагом могло бы стать проведение первого Саммита «СНГ плюс». Такая встреча на высшем уровне позволит расширить географию взаимодействия, повысит роль Организации как открытой и востребованной площадки евразийского масштаба. Казахстан намерен продолжить совместную работу в конструктивном духе над Концепцией евразийской безопасности и сотрудничества, имея в виду положительный, неконфронтационный характер данного документа», – сказал он.

В завершение Глава государства подчеркнул, что за 35 лет Содружество стало неотъемлемой частью жизни наших государств и народов, и приветствовал предстоящее председательство Узбекистана в СНГ в 2027 году.

#Токаев #заседание #СНГ

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