За 7 месяцев в Казахстане произведено почти 10 тысяч автомобилей

Экономика
Фото: Clubsoftware.ru
По итогам 7 месяцев в Казахстане произведено 9 918 автомобилей на сумму 78,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "КазАвтоПром".

Отмечается, что за этот период вклад предприятий отрасли в структуру ВВП республики составил 78,5 млрд тенге (+25,6% к показателю годичной давности), что значительно превосходит аналогичные цифры фармацевтической, легкой и бумажной промышленности. Инвестиции предприятий автопрома в основной капитал по итогам января-июля 2017 года достигли 3,5 млрд тенге против 1,1 млрд тенге годом ранее.

"Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в 3,3 раза. Производство легковых автомобилей выросло в 4,7 раза, достигнув значения 8 680 единиц. Выпуск автобусной техники (396 единиц) по итогам января-июля 2017 года превысил показатель годичной давности в 5 раз. Производство грузовых автомобилей (602 единиц) сократилось на 30,4%. По результатам июля 2017 года выпуск автомобилей составил 1150 единиц (рост в 2,1 раза по отношению к аналогичному месяцу 2016 года). Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 9 450 единиц, что на 59% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий "КазАвтоПрома" возросла до 37,2% против 22,9% в аналогичный период минувшего года", – отмечается в распространенном релизе.

По итогам отчетного периода 949 автомобилей было отправлено на экспорт в Китай, Россию, Беларусь и Таджикистан. Основная часть зарубежных продаж (85%) пришлась на машины Lada, поставляемые заводом "АЗИЯ АВТО" на рынок КНР. Общий объем отгрузки достиг 804 единиц. Также в отчетный период за рубеж были поставлены 75 единиц грузовой коммерческой техники Hyundai, 66 легковых автомобилей JAC и 4 автомобиля SsangYong.

