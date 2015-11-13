​За 800 дней на байке

За 800 дней пересечь пять континентов Земли, побывать в 65 странах мира и проехать 150 тыс. километров! Именно такую цель поставил перед собой Олег Харитонов, отправляясь в кругосветное одиночное путешествие на мотоцикле. Старт этой самой протяженной в истории мотоэкспедиции был дан 20 августа 2014 года в Москве, а завершиться она должна осенью 2016 года. Сейчас отважный 43-летний байкер проезжает через страны Центральной Азии. Из Кыргызстана он приехал в Казахстан, в Алматы, где в Генеральном консульстве России встртился с журналистами.

– В Казахстан, дружественную, спокойную и стабильную страну, ехал с большим желанием и интересом, – сказал кругосветчик. – Меня покорили ваша природа, гостеприимство и национальная кухня.

Олег убежден, что жизнь – это путь, а направление выбираешь сам. До недавнего времени он был самым обычным человеком, который жил самой обычной жизнью. У него есть семья, в которой подрастают двое детей, он делал выс­тавки, занимался рекламой и недвижимостью. Но ему, романтику и авантюристу по натуре, хотелось экстрима и впечатлений. И однажды Олег с сыном отправились на велосипеде путешествовать по Европе. Педали крутили 3 тыс. км от Берлина до Парижа, через Альпы в Прагу. Это было непросто, но они проехали весь запланированный маршрут. Так родилась идея о кругосветном путешествии на мотоцикле. Появилась цель: на собственном примере доказать, что самый обычный человек может перешагнуть через свой страх и сомнения и без подготовки и опыта пуститься в путь через страны и континенты. От этой затеи Олега многие отговаривали, ведь это очень сложная задача даже для опытного путешественника. Но он сел на байк и стал открывать для себя мир и открывать себя в этом мире.

За 15 месяцев своего пути байкер-экстремал накрутил 50 тыс. км. Он пересек Россию с запада на восток, проехал через Монголию, потом перелетел во Вьетнам и проехал почти всю Юго-Восточную и Южную Азию. Он был в Лаосе, Камбоджи, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Индии, Непале, Афганистане, Пакистане, Таджикистане. Большая часть его маршрута – это труднодоступные и безлюдные районы мира.

– Это невероятно сложные и непредсказуемые участки пути, – отметил путешественник. – По полному бездорожью, вдали от цивилизации. Я колесил по горным тропам, джунглям, пустыням и саваннам. Сильная жара и холод, хищные животные и туча насекомых – попутные «прелести» моего вояжа. Преодолеть все трудности, остаться живым и невредимым мне помогает вера в себя, в свои силы. И конечно, приходится на все сто «включать» такие качества, как смелость, выносливость, находчивость и коммуникабельность. Ведь в экзотических странах тебя воспринимают как пришельца.

Олег отправлялся в путь неверующим человеком, но после нескольких месяцев путешествия поверил, что его бережет ангел-хранитель. «Были ситуации, когда я был на волоске от смерти, – признается он. – Но все заканчивалось хорошо».

Приключений в его пути – хоть отбавляй. Он падал с мотоцикла и ломал себе руку и ногу. Его два раза чуть не убили. Несколько раз он сильно отравился. У него крали деньги и крышку от бензобака… На самой высокой и опасной дорогое в мире – Манали – Ле, которая пересекает главный гималайский хребет и проходит через несколько высочайших перевалов, у байкера из-за нехватки кислорода останавливалось дыхание. Но пальму первенства по экстриму в его вояже держат дороги Индии.

– По скоростной магистрали вам навстречу и наперерез мчатся грузовики, велосипеды и телеги, а в центре дороги прилегла отдохнуть корова, – делится он впечатлениями. – Стоит остановиться, так посмотреть на чужестранца сбегается народ. Уже через пять минут толпа достигает сотни человек, каждый из которых хочет все потрогать и понажимать. Доброжелательную речь не понимают. Тут, главное, держать дистанцию и не вступать в разговоры. Самый верный вариант – выбрать из толпы главного и разговаривать только с ним, демонстративно выделяя его от остальных. Это работает почти на 100%. Чуя собственную значимость, он начнет отгонять от мотоцикла любопытных. Ведь это с ним заговорил иностранец, а значит, остальные только мешают. Я не раз оставлял на такого человека мотоцикл и, возвращаясь, находил его целым.

Впереди у мотопутешественника – новые страны и новые приключения, о которых он напишет книгу.