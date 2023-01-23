За активизацию взаимодействия

Свежий выпуск
37
Дина Махамбетова

Казахстан готов к дальнейшему наращиванию сельскохозяйственного потенциала и укреплению своей роли в стабилизации и улучшении продовольственной ситуации в мире.

В этом министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заверил участников Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) и Международной выставки «Зеленая неделя-2023» в Берлине. Об имеющихся для этого возможностях министр рассказал также во время двусторонних встреч с руководителями аграрных ведомств Германии, Польши, Узбекистана и представителями деловых кругов из числа Восточного комитета германской экономики и компании Bayer.

В частности, глава Минсельхоза РК обменялся мнением о перспективах углубления сотрудничества в АПК между Казахстаном и Германией с Федеральным министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром, подробно обсудил ход реализации ряда кооперационных проектов с государственным секретарем МСХ ФРГ Сильвией Бендер. Были затронуты вопросы пролонгации хорошо зарекомендовавших себя проектов «Аграрно-политический диалог» и «Повышение компетенций в области производства молока». Стороны также отметили в качестве яркого примера плодотворного сотрудничества запуск завода КЛААС в Северо-Казахстанской области, который придал существенный импульс технической модернизации сельскохозяйственной отрасли страны.

На встрече с вице-премьером – министром сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенриком Ковальчиком были определены приоритетные направления для создания совместных предприятий и расширения взаимных поставок сельхозпродукции. Особое внимание Ербол Карашукеев уделил привлечению польских инвесторов в переработку сельхозсырья и производство сахара. Стороны договорились об активизации взаимодействия ветеринарных служб двух стран.

Ербол Карашукеев и его узбек­ский коллега Азиз Воитов «сверили часы» по исполнению Программы сотрудничества по увеличению взаимной торговли и реализации совместных проектов в сфере АПК. Казахстанский министр заострил внимание на важности скорейшего формирования совместного баланса по пшенице, муке, мясу, подсолнечному маслу, картофелю. Были затронуты вопросы по обоюдному улучшению условий для бизнеса на паритетной основе в таких сферах, как тарифообразование на транзит казахстанской муки и зерна, ускоренный порядок включения сельхозкомпаний в реест­ры производства, переработки и хранения подконтрольных ветеринарной службе товаров.

На встрече с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Ми­хаэлем Хармсом глава МСХ РК рассказал о планах по дальнейшему развитию аграрной отрасли, о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и инвестиционном климате рес­публики. Главой государства поставлена задача по увеличению производительности труда в АПК в 2,5 раза в течение пяти лет. В настоящее время МСХ совместно с АО «НК «Казах Инвест» и акиматами ведет сопровождение 38 проектов в сфере АПК с учас­тием иностранных инвесторов на общую сумму 3,6 млрд долларов.

Во время переговоров с вице-президентом многопрофильной химико-фармацевтической корпорации Bayer Максом Мюллером был обсужден вопрос расширения ее деятельности на казахстанском рынке. Был отмечен большой потенциал в сфере налаживания в Казахстане производства качественных средств защиты растений и развития семеноводства.

Глава МСХ принял также участие в панельной сессии «Технология – ключ: Восточная Европа и Центральная Азия как вклад в глобальную продовольственную безопасность». Ербол Карашукеев рассказал о предварительных итогах развития сельского хозяйства Казахстана в 2022 году, инвестиционной поддержке государства, а также о запланированной на текущий год модернизации АПК, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Популярное

Все
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
В режиме инфляционного таргетирования
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Внеплановые последствия плановой операции
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
Мир образов и слов
Один шаг – и ты в полиции
По новым правилам и нормам
Взяли дело в свои руки
Россыпь наград
В поиске новых идей
Взрыв без огня
В Кызылорде построят дома для тех, кто пока проживает в аварийных и ветхих жилищах, а также решат вопрос с надежным водоснабжением нового жилого массива «Байтерек»
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 января
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Взяли дело в свои руки
Свежий выпуск
Один шаг – и ты в полиции
Свежий выпуск
Эффект пяти бюллетеней
Свежий выпуск
Бороться за каждый голос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]