За активизацию взаимодействия

В этом министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заверил участников Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) и Международной выставки «Зеленая неделя-2023» в Берлине. Об имеющихся для этого возможностях министр рассказал также во время двусторонних встреч с руководителями аграрных ведомств Германии, Польши, Узбекистана и представителями деловых кругов из числа Восточного комитета германской экономики и компании Bayer.

В частности, глава Минсельхоза РК обменялся мнением о перспективах углубления сотрудничества в АПК между Казахстаном и Германией с Федеральным министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром, подробно обсудил ход реализации ряда кооперационных проектов с государственным секретарем МСХ ФРГ Сильвией Бендер. Были затронуты вопросы пролонгации хорошо зарекомендовавших себя проектов «Аграрно-политический диалог» и «Повышение компетенций в области производства молока». Стороны также отметили в качестве яркого примера плодотворного сотрудничества запуск завода КЛААС в Северо-Казахстанской области, который придал существенный импульс технической модернизации сельскохозяйственной отрасли страны.

На встрече с вице-премьером – министром сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенриком Ковальчиком были определены приоритетные направления для создания совместных предприятий и расширения взаимных поставок сельхозпродукции. Особое внимание Ербол Карашукеев уделил привлечению польских инвесторов в переработку сельхозсырья и производство сахара. Стороны договорились об активизации взаимодействия ветеринарных служб двух стран.

Ербол Карашукеев и его узбек­ский коллега Азиз Воитов «сверили часы» по исполнению Программы сотрудничества по увеличению взаимной торговли и реализации совместных проектов в сфере АПК. Казахстанский министр заострил внимание на важности скорейшего формирования совместного баланса по пшенице, муке, мясу, подсолнечному маслу, картофелю. Были затронуты вопросы по обоюдному улучшению условий для бизнеса на паритетной основе в таких сферах, как тарифообразование на транзит казахстанской муки и зерна, ускоренный порядок включения сельхозкомпаний в реест­ры производства, переработки и хранения подконтрольных ветеринарной службе товаров.

На встрече с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Ми­хаэлем Хармсом глава МСХ РК рассказал о планах по дальнейшему развитию аграрной отрасли, о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и инвестиционном климате рес­публики. Главой государства поставлена задача по увеличению производительности труда в АПК в 2,5 раза в течение пяти лет. В настоящее время МСХ совместно с АО «НК «Казах Инвест» и акиматами ведет сопровождение 38 проектов в сфере АПК с учас­тием иностранных инвесторов на общую сумму 3,6 млрд долларов.

Во время переговоров с вице-президентом многопрофильной химико-фармацевтической корпорации Bayer Максом Мюллером был обсужден вопрос расширения ее деятельности на казахстанском рынке. Был отмечен большой потенциал в сфере налаживания в Казахстане производства качественных средств защиты растений и развития семеноводства.

Глава МСХ принял также участие в панельной сессии «Технология – ключ: Восточная Европа и Центральная Азия как вклад в глобальную продовольственную безопасность». Ербол Карашукеев рассказал о предварительных итогах развития сельского хозяйства Казахстана в 2022 году, инвестиционной поддержке государства, а также о запланированной на текущий год модернизации АПК, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.