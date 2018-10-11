​За безопасность в небе

Эти вопросы возникли в связи с повесткой состоявшегося заседания – Мажилис рассмотрел и одоб­рил конвенции по безопас­ности воздушных судов. Подчерк­нув, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность, Нурлан Нигматулин отметил и важность соблюдения прав наших граждан как на земле, так и в воздухе.

Итак, конвенция и протокол к ней о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, будут применяться в отношении уголовных преступлений и актов, которые независимо от того, являются ли они преступлениями или нет, могут угрожать безопас­ности воздушного судна либо находящихся на его борту лиц или имущества. Это относится также к актам, которые создают угрозу поддержанию должного порядка и дисциплины на борту.

– Целью ратификации является реализация решения 39-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации. Эти международные договоры направлены на пресечение недисциплинированного поведения и нарушения порядка на борту воздушного судна, – сказал, представляя документ, первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Он пояснил, что нормы докумен­та позволяют членам экипажа, пассажиру и сотруднику службы безопасности на борту принять превентивные меры к недисциплинированным пассажирам.

– В действующем Уголовном кодексе и КОАП предусмотрена ответственность за указанные деяния. Реализация этих международных договоров будет способствовать решению проблем с деструктивными и недисцип­линированными пассажирами на борту воздушного судна. Принятие указанных положений позволит соблюсти требования Совета Безопасности ООН в части противодействия терроризму, а также должным образом реагировать на угрозы безопасности полетов гражданской авиации, – пояснил Роман Скляр.

Согласно документу командир самолета вправе применить разум­ные ограничительные меры, если заподозрит преступление.

– Нарушителя порядка и правил поведения на борту воздушного судна можно просто зафиксировать в кресле специальными манжетами либо специальными пластиковыми наручниками, чтобы он перестал представлять угрозу безопасности. Именно это в международной практике подразумевается как разумная мера. К слову, она есть и в наших правилах, в наших нормативно-правовых актах, в том числе и в Законе «Об использовании воздушного пространства», – подчеркнул первый вице-министр.

Между тем депутат Айгуль Нуркина не вполне поняла, что подразумевается под «разумными мерами», и попросила подробнее разъяснить это понятие.

– Согласно документу командир воздушного судна в случае достаточных оснований для подозрения лица в преступлении либо подготовке к преступлению имеет право применить к такому лицу разумные меры, включая ограничительные. Однако в протоколе и в самой конвенции понятие «разумные меры» не раскрывается, в нашем законодательстве его тоже нет. В связи с этим у меня вопросы: о каких разум­ных мерах идет речь в данном случае и раскрыто ли данное понятие в законодательстве других стран? – спросила она.

Как оказалось, разумность мер предполагает лишение нарушителя способности двигаться, тем самым устранив угрозу для самолета и пассажиров.

Мажилисмен Бекболат Тлеухан, выразив согласие с тем, что к нарушителям должны применять меры воздействия, попросил объяснить, как будут защищены права пассажира в случае неправомерных действий по отношению к нему со стороны, например, экипажа?

На этот вопрос ответил замес­титель начальника департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Айбек Нурахметов.

– Если действия сотрудников будут неправомерны по отношению к пассажиру, то пассажир вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые будут обязаны провести проверку по данному факту, дать юридическую оценку действиям каждого из участников. И потом уже решать вопрос о виновности или невиновности, привлечении или непривлечении к ответственности, – сказал он.

«Добро» Мажилиса на пленарном заседании получили также Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и протокол к ней. Как пояснил Роман Скляр, каждое государство принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над преступлением и любыми другими актами насилия в отношении пассажиров или экипажа.

В ходе обсуждения проекта закона у депутатов возник ряд вопросов. Так, Бакытжан Ертаев спросил: есть ли вероятность того, что в Казахстане будет соз­дана служба так называемых воздушных маршалов?

По словам Романа Скляра, опыт других стран, в которых существует такая служба, был изучен, но пока такой вопрос не стоит на повестке дня.

– Мы изучали этот опыт, но они используют их по системе рисков – на тех маршрутах, где имеется угроза террористичес­ких актов. А у нас пока данный вопрос не стоит на повестке дня. Но в случае необходимости мы также можем его применить, – сказал он.

По его словам, в настоящее время в нашей стране безопасность на воздушном судне обеспечивается экипажем судна. Также Роман Скляр подчеркнул, что присутствие воздушного маршала в самолете совсем не гарантирует безопасность, а может и усугубить опасность.

– Тут стоит отметить одну особенность, что иногда воздушный маршал сам может быть угрозой и предметом атаки террористов, которые могут у него отобрать оружие и потом применить его против воздушного судна. Здесь есть свои нюансы, поэтому мы пока не видим такой необходимости, – сказал он.

Мажилисмен Абдиманап Бектурганов озабочен принимаемыми мерами по выявлению лиц, склонных к преступлениям на воздушных судах, и готовностью казахстанских аэропортов, что называется «на подлете», выявлять преступников.

Как отметил Роман Скляр, выявлением лиц, которые склонны совершать преступления на воздушном транспорте, а также предотвращением террористических актов занимаются специальные службы.

– Что касается службы авиа­ционной безопасности, то наши аэропорты, в основном это ­Алматы и Астана, используют передовой международный опыт по выявлению лиц, которые хотят совершить преступление и представляют потенциальную угрозу. Кроме того, что их досмат­ривают, их выявляют по определенным признакам, проводят определенные мероприятия и сообщают далее спецслужбам, – сказал Роман Скляр, по понятным причинам не указав, какие это признаки.

Также он сообщил, что аудит ИКАО (Международная организация гражданской авиации) служб безопасности в аэропортах нашей страны показал 83% соответствия международным нормам безопасности.

На пленарном заседании палата поручила профильным комитетам подготовку заключений по новым законопроектам. Это проект Конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административно-территориального устройства РК» с сопутствующими поправками. В ряду поступивших актов – и проекты поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2018–2020 годы» и в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта.

Новый пакет включает также ратификационный законопроект – Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Индией о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане.