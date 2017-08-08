​За большой добычей

В канадских городах Торон­то и Монреале прошли отборочные игры перед соответственно женским и мужским теннисными турнирами Rogers Cup. На кону в Торонто – 2 434 389 долларов, и потому состав претенденток в борьбе за приз соответствующий – Винус Уильямс (США), Анастасия Павлюченкова (Россия), Агнешка Радванска (Польша), Пэн Шуай (КНР)… Без квалификации приступит к делу и казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, которой в первом круге предстоит скрестить ракетки со Слоан Стивенс (США).