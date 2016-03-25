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За будущее страны
Елтай ТУРБЕРГЕНОВ, слесарь-ремонтник ПУ «Жетыбаймунайгаз»

Три года я работаю на предприятии «Жетыбаймунайгаз» слесарем-ремонтником в механическом цехе. Кроме того, являюсь председателем Совета молодых специа­листов, который был создан два года назад при производственном управлении «Жетыбаймунайгаз». Образовался он для того, чтобы объединить молодых специалистов. Мы оказываем помощь жителям села, проводим благотворительные, патриотические акции, помогаем ветеранам, озеленяем населенные пункты региона.

Еще накануне выборов я разговаривал со своими коллегами. Все как один сказали, что пойдут, отдадут свои голоса. И слово свое сдержали.

Несмотря на нынешнюю ситуацию в мировой экономике, мы, как работники нефтяной сферы, вносим и свой вклад в развитие нашей страны. Поэтому нам очень важно, кто будет претворять в жизнь уже разработанные антикризисные программы. Именно по этой причине мы все пришли на выборы.

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