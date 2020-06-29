За бытовое насилие в Казахстане будут нести ответственность агрессоры и госорганы

В Казахстане разработан законопроект, согласно которому за бытовое насилие будут нести ответственность агрессоры и госорганы. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на отчетной онлайн-встрече, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В настоящее время по инициативе некоторых депутатов Мажилиса разработан законопроект, который как раз-таки определяет меры ответственности госорганов, отвечающих за эту сферу, меры ответственности агрессоров, а также работу по профилактике насилия в семейно-бытовой сфере. Конечно, это мировая проблема, поэтому, на мой взгляд, ее решение требует консолидации усилий не только госорганов, но и всех институтов гражданского общества. В этом направлении работа НПО проводится. Полагаю, все эти меры позволят, если не искоренить, то намного снизить факты бытового насилия", – сказала Аида Балаева.
По словам министра, сегодня вопрос бытового насилия в казахстанских семьях приобрел особую актуальность.
"Только в период пандемии коронавируса на 20-25 процентов увеличилось количество случаев бытового насилия. По сведениям Генеральной прокуратуры, неуклонный рост идет с 2017 года, когда количество правонарушений в семейно-бытовой сфере составило 446 случаев. А уже в 2019 году их было более тысячи. Особенно возросло количество в карантинный период, поэтому с учетом актуальности этого вопроса нами он обсужден на заседании круглого стола с участием экспертов, которые внесли четкие предложения и рекомендации", – дополнила глава МИОР.
Ранее стало известно, что в Казахстане семейные дебоширы будут обязаны
проходить психокоррекционную программу, а также временно будут выселяться из жилья.