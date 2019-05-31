Сильнейшие атлеты получают в областях и городах серьезное обеспечение: финансовую поддержку, зачастую еще и стипендии акимов и начальников управлений спорта, тренировочную базу для совершенствования спортивного мастерства, экипировку, инвентарь и оборудование. Одним словом, благодарить им свою малую родину всегда есть за что.
В Алматы на спартакиадные старты по легкой атлетике собрались более 250 представителей почти всех областей. За исключением двух. Вот уже на протяжении всей истории этих комплексных состязаний не заявляются на спартакиады легкоатлеты Атырауской области. И это, по крайней мере на первый взгляд, удивительно: малая родина нашего выдающегося спринтера, победителя матча СССР – США и заслуженного мастера спорта Советского Союза Амина Туякова не выставляет на самые престижные в стране внутренние соревнования своих нынешних бегунов, прыгунов, метателей и многоборцев…
Но, оказывается, там не с кого и спросить за убогое развитие этого вида спорта: в области нет ни одного отделения легкой атлетики в детской спортивной школе, нет ни одного штатного тренера... Правда, в Атырау начали проводить полумарафон. Да, это теперь стало модно в каждой области, всюду престижно, но к каким-то конкретным спортивным достижениям, победам и прорывами такие состязания не ведут. Это просто массовое мероприятие с задачей привлечь внимание как можно большего числа участников.
Сейчас во многих городах Казахстана размещены прекрасные баннеры с фотографиями совершенных фигур известных казахстанских легкоатлетов. На плакатах – призывы к землякам идти заниматься легкой атлетикой. Но в Атырау шокированы: призывы есть, а вести детишек, которые хотят бегать и прыгать, у них в области просто некуда!..
И еще об одном регионе, не выставившем свою команду в легкой атлетике. Видимо, не успели по-настоящему организоваться поклонники «королевы спорта» в недавно образованной Туркестанской области. Они выступают пока под флагом Шымкента.
В борьбу за медали включились почти все лидеры казахстанской легкой атлетики. За исключением разве что олимпийской чемпионки в тройном прыжке Ольги Рыпаковой из Усть-Каменогорска, которую ожидает первый старт в крупном международном турнире серии «Бриллиантовой лиги», и ведущего спринтера женской сборной страны алматинки Виктории Зябкиной, готовящейся стать мамой.
Остальные фавориты пошли в бой и порадовали высокими результатами, стремлением достойно представить свой регион, желанием надолго закрепиться в национальной сборной РК. Две золотые медали – в беге на 100 и 200 м – выиграла Ольга Сафронова; такой же ценный багаж у Ивана Иванова, победившего в толкании ядра и метании диска, Татьяны Нерознак (бег на 1 500 м и 3 000 м с препятствиями), Дмитрия Иванчукова (5 000 м и 3 000 м с препятствиями). Свою коллекцию медалями высшего достоинства также пополнили члены национальной сборной Казахстана Александр Каспер (100 м), Михаил Литвин и Элина Михина (оба – 400 м), Маргарита Мукашева (800 м), Алексей Гусаров (1 500 м), Георгий Шейко (спортивная ходьба на 20 000 м), Роман Лошкарев (прыжки в высоту), Ирина Эктова (тройной прыжок), Екатерина Эктова (прыжки в длину), Мария Телушкина (метание диска) и многие другие.
Результаты командной борьбы на спартакиаде определяются, как и на Олимпийских играх, по количеству выигранных медалей. На первое место в легкой атлетике вышла сборная города Алматы, получившая 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Упорная борьба разгорелась за 2-е и 3-е места. Здесь все решил второй показатель – количество завоеванных серебряных медалей. Следом за алматинцами почти вровень финишировали спортсмены из Восточно-Казахстанской (7+6+5) и Северо-Казахстанской (7+3+7) областей.
А теперь коротко о двух других спартакиадных турнирах, проходивших в последние дни весны. В Шымкенте соревновались мастера стрельбы по летающим тарелочкам. В тройку призеров среди женщин на круглом стенде в порядке занятых мест вошли Ольга Панарина (Шымкент), Анастасия Молчанова и Асем Орынбай (обе – Алматы). На траншейном стенде «золото» выиграла Айжан Досмагамбетова (Кызылординская область), следом за ней призовые места заняли Ольга Сабельникова (Мангистауская область) и Юлия Мариняк (Алматы). В соревнованиях смешанных команд первенствовали шымкентцы Владислав Мухамедиев и Ольга Панарина (круглый стенд), кызырлординцы Максим Коломоец и Айжан Досмагамбетова (траншейный стенд). Чемпионами в дубль-трапе стали Александр Федоров (Шымкент) и Айжан Досмагамбетова. В командном зачете с 9 золотыми медалями победили стрелки-стендовики Шымкента, на 2-м и 3-м местах финишировали сборные Кызылординской области и Алматы.
Тараз принял участников соревнований по водному поло. В мужской и женский турниры заявились по 5 сборных команд. 4 региона одновременно выставили своих ватерполистов и ватерполисток – это города Нур-Султан и Алматы, Карагандинская и Жамбылская области. В мужском турнире играет также команда Атырауской, а в женском – Западно-Казахстанской областей. Судя по расписанию соревнований, сегодня в бассейне будет последний день соревнований, и результаты мы сообщим чуть позже.
А на очереди – первая серия июньских спартакиадных стартов. Особенно насыщенной будет первая декада в Уральске, где медали разыграют волейболисты (мужские и женские команды), дзюдоисты, гребцы на байдарках и каноэ. Пловцов ожидают в Актобе, а мужчин-баскетболистов – в Щучинске.