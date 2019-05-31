​За честь своих регионов

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Виталий Александров

Сильнейшие атлеты получают в областях и городах серьезное обеспечение: финансовую поддерж­ку, зачастую еще и стипендии акимов и начальников управлений спорта, тренировочную базу для совершенствования спортивного мастерства, экипировку, инвентарь и оборудование. Одним словом, благодарить им свою малую родину всегда есть за что.

В Алматы на спартакиадные старты по легкой атлетике соб­рались более 250 представителей почти всех областей. За исключением двух. Вот уже на протяжении всей истории этих комплекс­ных состязаний не заявляются на спартакиады легкоатлеты Атырауской области. И это, по крайней мере на первый взгляд, удивительно: малая родина нашего выдающегося спринтера, победителя матча СССР – США и заслуженного мастера спорта Советского Союза Амина Туякова не выставляет на самые престижные в стране внутренние соревнования своих нынешних бегунов, прыгунов, метателей и многоборцев…

Но, оказывается, там не с кого и спросить за убогое развитие этого вида спорта: в области нет ни одного отделения легкой атлетики в детской спортивной школе, нет ни одного штатного тренера... Правда, в Атырау начали проводить полумарафон. Да, это теперь стало модно в каждой области, всюду престижно, но к каким-то конкретным спортивным достижениям, победам и прорывами такие состязания не ведут. Это просто массовое мероприятие с задачей привлечь внимание как можно большего числа участников.

Сейчас во многих городах Казахстана размещены прекрас­ные баннеры с фотографиями совершенных фигур известных казахстанских легкоатлетов. На плакатах – призывы к землякам идти заниматься легкой атлетикой. Но в Атырау шокированы: призывы есть, а вести детишек, которые хотят бегать и прыгать, у них в области просто некуда!..

И еще об одном регионе, не выс­тавившем свою команду в легкой атлетике. Видимо, не успели по-настоящему организоваться поклонники «королевы спорта» в недавно образованной Туркес­танской области. Они выступают пока под флагом Шымкента.

В борьбу за медали включились почти все лидеры казахстанской легкой атлетики. За исключением разве что олимпийской чемпионки в тройном прыжке Ольги Рыпаковой из Усть-Каменогорска, которую ожидает первый старт в крупном международном турнире серии «Бриллиантовой лиги», и ведущего спринтера женской сборной страны алматинки Виктории Зябкиной, готовящейся стать мамой.

Остальные фавориты пошли в бой и порадовали высокими результатами, стремлением достойно представить свой регион, желанием надолго закрепиться в национальной сборной РК. Две золотые медали – в беге на 100 и 200 м – выиграла Ольга Сафронова; такой же ценный багаж у Ивана Иванова, победившего в толкании ядра и метании диска, Татьяны Нерознак (бег на 1 500 м и 3 000 м с препятствиями), Дмитрия Иванчукова (5 000 м и 3 000 м с препятствиями). Свою коллекцию медалями высшего достоинства также пополнили члены национальной сборной Казах­стана Александр Каспер (100 м), Михаил Литвин и Элина Михина (оба – 400 м), Маргарита Мукашева (800 м), Алексей Гусаров (1 500 м), Георгий Шейко (спортивная ходьба на 20 000 м), Роман Лошкарев (прыжки в высоту), Ирина Эктова (тройной прыжок), Екатерина Эктова (прыжки в длину), Мария Телушкина (метание диска) и многие другие.

Результаты командной борьбы на спартакиаде определяются, как и на Олимпийских играх, по количеству выигранных медалей. На первое место в легкой атлетике вышла сборная города Алматы, получившая 9 золотых, 9 сереб­ряных и 7 бронзовых наград. Упорная борьба разгорелась за 2-е и 3-е места. Здесь все решил второй показатель – количество завоеванных серебряных медалей. Следом за алматинцами почти вровень финишировали спортсмены из Восточно-Казахстанской (7+6+5) и Северо-Казахстанской (7+3+7) областей.

А теперь коротко о двух других спартакиадных турнирах, проходивших в последние дни весны. В Шымкенте соревновались мастера стрельбы по летающим тарелочкам. В тройку призеров среди женщин на круглом стенде в порядке занятых мест вошли Ольга Панарина (Шымкент), Анастасия Молчанова и Асем Орынбай (обе – Алматы). На траншейном стенде «золото» выиграла Айжан Дос­магамбетова (Кызылординская область), следом за ней призовые места заняли Ольга Сабельникова (Мангистауская область) и Юлия Мариняк (Алматы). В соревнованиях смешанных команд первенст­вовали шымкентцы Владислав Мухамедиев и Ольга Панарина (круглый стенд), кызырлординцы Максим Коломоец и Айжан Досмагамбетова (траншейный стенд). Чемпионами в дубль-трапе стали Александр Федоров (Шымкент) и Айжан Досмагамбетова. В командном зачете с 9 золотыми медалями победили стрелки-стендовики Шымкента, на 2-м и 3-м местах финишировали сборные Кызылординской области и Алматы.

Тараз принял участников соревнований по водному поло. В мужской и женский турниры заявились по 5 сборных команд. 4 региона одновременно выставили своих ватерполистов и ватерполисток – это города Нур-Султан и Алматы, Карагандинская и Жамбылская области. В мужском турнире играет также команда Атырауской, а в женском – Западно-Казахстанской областей. Судя по расписанию соревнований, сегодня в бассейне будет последний день соревнований, и результаты мы сообщим чуть позже.

А на очереди – первая серия июньских спартакиадных стартов. Особенно насыщенной будет первая декада в Уральске, где медали разыграют волейболисты (мужские и женские команды), дзюдоисты, гребцы на байдарках и каноэ. Пловцов ожидают в Актобе, а мужчин-баскетболистов – в Щучинске.

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