За четверть века доля СЭЗ и индустриальных зон в ВВП Казахстана составила 1% — депутат

Экономика

Бекжан Айткулов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства ранее заявил, что действующая модель специальных экономических зон себя полностью не оправдала.

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Доля специальных экономических и индустриальных зон в ВВП Казахстана за четверть века составила около 1%, в экспорте — 0,6%, в иностранных инвестициях — 0,9%. Депутат Курултая от фракции Respublica Бекжан Айткулов предложил пересмотреть действующую модель их деятельности. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Курултая, сообщает Kazpravda.kz  

Как напомнил Бекжан Айткулов, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства ранее заявил, что действующая модель специальных экономических зон себя полностью не оправдала.

«В 18 СЭЗ и 69 индустриальных зонах реализовано 900 проектов, привлечено более 7,5 трлн тенге и создано свыше 59 тысяч рабочих мест. Однако отдача от государственных средств и предоставляемых льгот должна быть выше. Экономике нужен реальный рост доходов, а не только статистика», — сказал депутат.

По его словам, для изменения ситуации необходим не набор точечных решений, а системный пересмотр подходов к работе СЭЗ и индустриальных зон.

Депутат предложил семь мер. В частности, оценивать эффективность государственных органов не по количеству созданных предприятий, а по фактическим экономическим результатам; создать комиссию для перезапуска остановленных предприятий, получивших государственную поддержку; упростить процедуру введения новых видов деятельности в низкозагруженных зонах.

Кроме того, предлагается продлить льготы минимум на пять лет для новых участников СЭЗ, обеспечить устойчивую инфраструктуру для предприятий обрабатывающей промышленности, учитывать интересы отечественных производителей до предоставления льгот иностранным инвесторам, а также разработать единую государственную концепцию развития СЭЗ с четким определением приоритетных отраслей переработки.

«Цель реформы — не просто улучшить показатели, а добиться реального роста доходов экономики, превратить СЭЗ в действенный драйвер индустриализации», — подчеркнул Бекжан Айткулов.

#экономика #депутат #СЭЗ

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