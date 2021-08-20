За чей счет живут прибывшие в Казахстан сотрудники ООН

Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК разъяснил, кто будет оплачивать расходы сотрудников, которые прибыли в Казахстан с миссией ООН по содействию Афганистану (UNAMA), передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Расходы по проживанию сотрудников, аренды офисных помещений и другое полностью будет финансироваться из бюджета ООН. Со своей стороны казахстанская сторона окажет содействие в поиске подходящего для размещения сотрудников ООН помещения, соответствующего требованиям ООН по безопасности и другим параметрам. Кроме того, мы приступили к проработке вопроса международно-правового оформления пребывания УНАМо в Казахстане", – сообщил Рахметуллин.
По его словам, размещение удаленного офиса УНАМо пока планируется на полгода и возможно будет продлено, в зависимости от дальнейшего развития ситуации в Афганистане.
"Все прибывшие являются международными сотрудниками ООН, обладателями паспортов и иммунитетов ООН, в их числе спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по содействию Афганистану госпожа Дебора Лайонс. Часть прибывших сотрудников ООН в ближайшее время выедут в отделения ООН в других странах. Но большая часть из них, порядка 100 человек, останутся в Казахстане и сформируют временный удаленный офис УНАМО в Алматы", – заключил спикер.