За чистотой – всем миром!

Таза Казахстан
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По инициативе посольства Эстонии, при поддержке акимата Астаны и представительства ЕС в Казахстане, около 500 волонтеров собрались у реки Ишим, чтобы принять участие во всемирной акции по наведению чистоты в окружающем пространстве. На набережной в это утро можно было услышать десятки языков: дипломаты и сотрудники посольств Европы, Америки, Азии и Африки, представители международных организаций, студенты, жители и гости столицы – все они на нес­колько часов стали просто людьми с мешками для мусора в руках, объединенными одной целью.

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Приветствуя участников, вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев поблагодарил организаторов за последовательную поддерж­ку экологических инициатив и напомнил о символичности того, что акция проходит в рамках Всемирного дня чистоты и в поддержку «Таза Қазақстан».

– Для нас «Таза Қазақстан» – это гораздо больше, чем проведение субботников и отдельных экологических акций. Ее главная цель – формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде как неотъем­лемой части повседневной жизни, – подчеркнул он.

По словам вице-министра, сегодня эта работа объединяет государство, бизнес, общественные организации, волонтеров, молодежь и миллионы граждан по всей стране, а начинается, как и все важное, с самого простого: с собственного дома, двора, улицы. Особую радость вице-министру доставило видеть среди участников детей и молодежь, ведь именно через личный пример и практическое участие рождается настоящее понимание того, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас.

Посол ЕС в Казахстане Алешка Симкич вышла на уборку в тех же самых перчатках, что надевала на подобную акцию год назад. Простой жест, но он и есть личный месседж миру о том, что пора прекратить бездумное потребительство.

– Забота об окружающей среде начинается с мест, которые мы называем своим домом. Вместе с нашими казахстанскими партнерами и сотнями участников мы напоминаем и сами еще раз убеждаемся, что вклад каждого имеет значение и каждый способен изменить ситуацию к лучшему. Казахстан по праву может гордиться своей прекрасной и первозданной природой, и от каждого из нас зависит, сумеем ли мы сохранить ее, не оставляя после себя мусор, – сказала посол, выразив надежду, что акция вдохновит еще больше людей вносить свой вклад в создание более чистой и здоровой окружающей среды.

Уборка берега была лишь час­тью большой программы дня. Так, прошла акция по обмену ненужной одежды на брендированный мерч, а организация ECONetwork развернула на набережной специальную экозону Green Point, где можно было увидеть изделия из переработанного пластика и узнать, как правильно сортировать отходы.

Посол Эстонии в Казахстане Марье Лууп рассказала о пути, который прошло само движение – от локальной инициативы, зародившейся в Эстонии в 2008 году, до глобального явления, объединяющего миллионы людей.

– Мне очень приятно видеть, что Всемирный день чистоты, зародившийся в Эстонии, получил широкую поддержку и в Казахстане. Это гораздо больше, чем просто уборка мусора. Это готовность людей брать на себя ответственность за места, где они живут. Это символ глобальной солидарности, показывающий, что экологические вызовы не знают границ и требуют как действий на местном уровне, так и международного сотрудничества, – отметила посол.

Действительно, в 2025 году World Cleanup Day объединил миллионы людей в 190 странах и территориях, а сам день с 2024 года официально закреп­лен в календаре ООН – 20 сентяб­ря теперь отмечается во всем мире как День чистоты. А более целенаправленная кампания #EUBeachCleanup в прошлом году собрала 9 тыс. волонтеров на 228 мероприятиях в 32 странах, включая Казахстан.

#акция #экология #Таза Қазақстан #World CleanUp Day #Всемирный день чистоты

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