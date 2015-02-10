За чистоту рядов

Глеб МАЛЫХ
Как отметил председатель общественного объединения Оралбай Абдыкаримов, аналогичные меморандумы были разосланы во все государственные органы и нацкомпании, однако Минсельхоз первым откликнулся на предложение. В рамках меморандума стороны договорились объединить усилия в вопросах противодействия коррупции, совместно работать над формированием антикоррупционной культуры в обществе.
В настоящее время МСХ реа­лизуется антикоррупционная стратегия РК на 2015–2025 годы. Утвержден внутренний план по борьбе с коррупцией. Как показал проведенный совместно с Генеральной прокуратурой аудит, самыми распространенными нарушениями являются факты необоснованной выдачи и необоснованных отказов в выдаче сельскохозяйственных субсидий по программам, администрируемым местными исполнительными органами.
Для исключения корруп­ционных лазеек разработан и внедряется новый механизм субсидирования сельхозтоваропроизводителей, предусматривается включение субсидий в реестр государственных услуг. Также планируется автоматизировать процедуры выдачи госдотаций и оформление кредитных заявок, подаваемых в финансовые институты АО «НУХ «КазАгро». Ведется работа по устранению административных барьеров в деятельности частных и коммунальных рынков.
Министерством проведен анализ коррупционных правонарушений, совершенных работниками подведомственных организаций и центрального аппарата МСХ за 2013–2014 годы. Составлен поименный перечень лиц, привлеченных к дисциплинарной и уголовной ответственности за указанный период, принимаются меры по привлечению к дисциплинарной ответственности руководителей областных территориальных инспекций, допустивших в 2014 году наибольшее количество коррупционных правонарушений.
Вся информация по фактам коррупционных правонарушений ежеквартально доводится Минсельхозом для сведения всех территориальных подразделений и подведомственных организаций. Благодаря принятым мерам общее количество привлеченных к уголовной ответственности работников министерства в 2014 году (17 человек) снизилось на 45% по сравнению с 2013 годом (31 человек).

