За что должны платить родители школьников ответили в управлении образования Астаны

Общество
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На что выделяют деньги школам из бюджета и за что должны платить родители учеников рассказали в управлении образования Астаны, передает Kazpravda.kz.

Всю необходимую информацию в образовательном ведомстве свели в инфографику.

Так, школы получают госсредства на канцтовары, комплектующие устройства (лампы, картриджи и прочее), сантехнику, моющие и хозсредства, спортивный инвентарь и стройматериалы. В список входит еще ряд позиций, указанных ниже.

На плечи родителей ложатся расходы по покупке учебников, электронных карт для прохождения через турникеты, установленные в некоторых школах в целях безопасности, и оплате кружков.

В управлении напомнили о запрете сбора средств с родителей на иные цели. 

"В случае если вы столкнулись в организациях образования Астаны с неправомерными действиями со стороны администрации или учащихся, просим проинформировать об этом, отправив сообщение на указанные в инфографике номера", – отметили в управлении.

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